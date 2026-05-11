Rana Pratap: मोबाईल फ्लॅशलाइटने केला ‘सॅल्युट’! महाराणा प्रतापांच्या पुतळा अनावरणाचा VIDEO व्हायरल; पर्यटन मंत्र्यांची जोरदार फटकेबाजी

उत्तर प्रदेशातील फर्रुखाबाद येथे शूरवीर महाराणा प्रताप यांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण राज्याचे पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री जयवीर सिंह यांच्या हस्ते पार पडले. याप्रसंगी बोलताना त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांचे कौतुक करत 'सनातन संस्कृती' आणि 'राष्ट्रनायकांच्या' सन्मानावर भर दिला. रोडवेज बस स्थानक परिसरात हा सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला..राष्ट्रनायकांचा सन्मानमंत्री जयवीर सिंह यांनी आपल्या भाषणात पूर्वीच्या सरकारांवर टीका केली, "२०१४ पूर्वीच्या सरकारांनी तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे आपल्या देशाच्या खऱ्या राष्ट्रनायकांना विस्मृतीत ढकलण्याचे काम केले. मात्र, मोदी आणि योगी सरकार आल्यानंतर या महापुरुषांना योग्य तो सन्मान दिला जात आहे," असे त्यांनी नमूद केले.जगात नेहमीच राष्ट्रभक्त आणि राष्ट्रद्रोही असे दोन गट राहिले आहेत, अशा वेळी राष्ट्रनायकांचा आदर करणाऱ्या शक्तींना ओळखणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले..क्षत्रिय समाजाचा गौरवशाली इतिहासमहाराणा प्रताप यांच्या बलिदानाचे स्मरण करताना मंत्री म्हणाले, क्षत्रिय समाज हा केवळ एक जात नसून तो एक धर्म आहे. या समाजाने नेहमीच दुर्बल घटकांना संरक्षण देण्याचे काम केले आहे.महाराणा प्रताप यांनी राष्ट्रासाठी स्वतःला अर्पण केले, त्यांचा इतिहास आजही आपल्याला राष्ट्रप्रेमाची प्रेरणा देतो..फर्रुखाबादचा विकास आणि धार्मिक पर्यटनजिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री म्हणून जयवीर सिंह यांनी स्थानिक विकासकामांचा आढावा घेतला, जिल्ह्यात सुरू असलेल्या आणि आगामी काळात होणाऱ्या धार्मिक स्थळांच्या विकासकामांची माहिती त्यांनी जनतेला दिली.या सोहळ्याला खासदार मुकेश राजपूत, आमदार मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, जिल्हाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर, पोलीस अधीक्षक आरती सिंह आणि अनेक स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते..करणी सेनेची भव्य शोभायात्रामहाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त श्री राजपूत करणी सेनेने जिल्हाध्यक्ष सुशील सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली तहसील सदर ते पुतळा स्थळापर्यंत भव्य शोभायात्रा काढली. या यात्रेत हिंदू महासभा आणि क्षत्रिय महासभेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..मोबाईल लाईटचा आगळावेगळा 'सॅल्युट'पुतळ्याच्या अनावरणानंतर उपस्थित नागरिकांनी आपल्या मोबाईलचे फ्लॅशलाईट सुरू करून मंत्र्यांचे आभार मानले. या दृश्याने रोडवेज बस स्थानक परिसर उजळून निघाला होता.फर्रुखाबादमध्ये झालेला हा सोहळा केवळ पुतळा अनावरण नसून, तो इतिहासाप्रती असलेल्या कृतज्ञतेचे प्रतीक ठरला आहे.