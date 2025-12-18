VIDEO : कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी जीवघेणा संघर्ष! विजेच्या खांबावर चढून 'तो'..; या माणसाचं काम पाहून डोळ्यांत पाणी येणारच

Risky Job Video : लोक आपल्या कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी कोणतीही अडचण सहन करायला तयार असतात. अनेक वेळा उपजीविकेसाठी त्यांना अत्यंत धोकादायक कामे करावी लागतात आणि स्वतःचा जीवही धोक्यात घालावा लागतो. .असाच एक हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून तो पाहणाऱ्यांच्या डोळ्यांत नकळत पाणी आणत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती विजेच्या खांबावर (Electric Pole Work) चढून काम करताना दिसत आहे. उंचीमुळे आणि धोक्यामुळे त्याचे पाय थरथरत असले तरी त्याच्या चेहऱ्यावर भीतीचा लवलेशही नाही..VIDEO : 1 मिनिट 43 सेकंदांचा Video थेट भिडतोय हृदयाला..; माकडांसाठी 'आई' बनलीये महिला, पोटच्या पोरांप्रमाणं लावतेय जीव, तुम्हीही व्हाल भावूक.उलट, तो हसतमुखाने विजेच्या तारा कापताना दिसतो. अचानक वीज प्रवाहित झाली तर काय होईल, याचीही त्याला पर्वा नसल्यासारखे वाटते. व्हिडिओत तो माणूस खांबावर चढताना आणि काम करताना स्पष्टपणे दिसतो. पाय थरथरत असतानाही तो निर्धाराने आपले काम करत राहतोय..कॅमेऱ्याकडे पाहताच तो हसतो आणि हे दृश्य अधिकच भावूक करून टाकते. कुटुंबाच्या पालनपोषणासाठी लोकांना किती मोठे धोके पत्करावे लागतात, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. या संघर्षाचे शब्दांत वर्णन करणे खरंच कठीण आहे..VIDEO : 'गावातील अंबानी शेतकऱ्याचं घर'! 20 एकरातील आलिशान घर पाहून नेटकरीही थक्क; गाड्यांपासून घोड्यांपर्यंत सर्व काही इथे आहे....'हे लोक धोक्याशी खेळतात'हा १७ सेकंदांचा व्हिडिओ ट्विटरवर @ShrwanMeghwal6 या युजरने शेअर केला आहे. त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, “हे लोक आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी धोक्याशी खेळतात. उद्या त्यांची मुले मोठी होऊन विचारतील, ‘बाबा, तुम्ही आमच्यासाठी काय केले?’ तेव्हा त्यांच्याकडे काय उत्तर असेल मित्रांनो? कृपया असे व्हिडिओ शेअर करा, हे प्रेरणादायी आहेत.”.हा व्हिडिओ आतापर्यंत १.५ लाखांहून अधिक वेळा पाहिला गेला असून ४ हजारांपेक्षा जास्त लाईक्स मिळाले आहेत. यावर अनेक भावनिक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. एका युजरने लिहिले, “हे हृदयस्पर्शी आणि कटू वास्तव आहे. अनेकदा मुलांना आपल्या पालकांनी त्यांच्यासाठी केलेला संघर्ष दिसत नाही.” तर दुसऱ्या युजरने म्हटले, “या माणसात अफाट धाडस आहे. तो अत्यंत धोकादायक काम करत आहे.” हा व्हिडिओ समाजाचे डोळे उघडणारा असून, तरुणांना त्यांच्या पालकांच्या त्यागाची जाणीव करून देणारा ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.