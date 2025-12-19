VIDEO : आईचा हात धरुन तलवार हातात घेत दिव्यांग मुलगा स्टेजवर चढला…; शिवरायांच्या वेशातील 'हा' व्हिडिओ पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील

Emotional Viral Video Wins Hearts Online : एका फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेत (Fancy Dress Competition) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेशभूषेत अपंग मुलगा आईचा हात धरून स्टेजवर चालताना दिसत असल्याचा एक भावनिक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेक नेटकरी भावूक झाले असून, आई आणि मुलाच्या नात्याचं हृदयस्पर्शी दर्शन यात पहायला मिळत आहे..इंस्टाग्रामवर शेअर करण्यात आलेल्या या व्हिडिओमध्ये एक आई आपल्या अपंग मुलाला स्टेजवर चालण्यासाठी आधार देताना दिसत आहे. शाळेतील फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेत सहभागी झालेल्या या चिमुकल्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा पोशाख परिधान केला आहे. आईचा हात धरून तो स्टेजवर पुढे जातो आणि त्यानंतर हातातील बनावट तलवार काढून शिवाजी महाराजांसारखी शौर्यपूर्ण पोज देतो. त्या क्षणी त्याच्या चेहऱ्यावर आत्मविश्वास, आनंद आणि अभिमान स्पष्टपणे दिसून येत आहे..शवपेटीत ठेवलं होतं शहीद जवानाचं पार्थिव, दीड वर्षांच्या चिमुकलीनं 'पापा… पापा…' हाक मारली, पण...; काळजाला चटका लावणारा Video Viral.अनेकांना मनाला भावला व्हिडिओया प्रसंगी उपस्थित असलेली इतर मुले आणि शिक्षक त्या मुलासाठी टाळ्या वाजवत त्याचं कौतुक करताना दिसतात. आईच्या आधारामुळं मुलाला मिळालेलं धैर्य आणि त्याचा आत्मविश्वास पाहून हा व्हिडिओ अनेकांच्या मनाला भिडला आहे..लाखो मनं जिंकलीआई आणि मुलामधील निखळ प्रेम, विश्वास आणि आधाराचं सुंदर चित्रण करणाऱ्या या व्हिडिओनं सोशल मीडियावर लाखो मनं जिंकली आहेत. अनेक वापरकर्त्यांनी आईच्या धाडसाचं आणि समर्पणाचं मनापासून कौतुक केलंय. “आई अशीच असते, जी आपल्या मुलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहते,” अशा भावना नेटकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत..“आई सोबत असली, की मुलांना अमाप धैर्य मिळतं”कमेंट सेक्शनमध्ये एका वापरकर्त्यानं लिहिलं, “जर तुमच्या पाठीशी अशी आई असेल, तर संपूर्ण जग तुमच्या पायाशी असतं.” दुसऱ्यानं म्हटलं, “तो मागे वळून पाहतो तेव्हा त्याला आई दिसते, हेच खरे शौर्य आहे.” आणखी एका वापरकर्त्यानं लिहिलंय, “आई सोबत असली की मुलांना अमाप धैर्य मिळतं.” तर अनेकांनी, “हा व्हिडिओ पाहून डोळे पाणावले, आईला मनापासून सलाम,” अशा भावना व्यक्त केल्या आहेत. हा भावनिक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.