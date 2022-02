Viral Video: चिल्लर फॅक्ट्रीचं किलर टॅलेंट! शाळकरी मुलांचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल

जगभरात छपरी लोकांची काही कमी नाही. त्यातही लहान मुलं अतिशय करामती असतात. या मुलांच्या करामती पाहून आपण पोट धरून हसू लागतो. सध्या सोशल मीडियाच्या (Social Media) काळात तर लहान मुलांचे असे अनेक व्हिडीओ व्हायरल (Viral Video) होत असतात. असाच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात काही शाळकरी मुलं कुत्र्यांचे (Voice of Dog) असे हुबेहूब आवाज काढतात की, हे आवाज ऐकून साक्षात कुत्रीदेखील हैराण होतील. या व्हायरल व्हिडीओमध्ये शाळकरी मुलांचे टॅलेंट पाहून तुम्ही प्रभावित व्हाल. (Viral Video of Wonderful Voice of Dogs by School Students.)

या व्हिडीओमध्ये एका शाळेत 4 मुले वर्गासमोर उभे राहिलेली दिसत आहेत. त्यांच्या एकंदरीत देहबोलीवरून ही पोरं खोडकर असल्याचं दिसत आहे. ते काहीतरी कलाकारी करणार हे पाहताक्षणी लक्षात येतं. दरम्यान वर्गातील शिक्षक जेव्हा त्यांना त्यांच्यातील टॅलेंट दाखवायला सांगतात, तेव्हा चौघेही मुलं जे करतात ते पाहून तुम्हीही हसून वेडे व्हाल. ही मुलं एक एक करून कुत्र्याचे विविध आवाज काढू लागतात. कुणी कुत्रा विव्हळण्याचा तर कुणी कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज काढते. त्यांचे हे हुबेहूब आवाज ऐकून साक्षात श्वानसुद्धा वेडे झाले असते.

हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओही नेटकऱ्यांना खूप आवडल्याचं दिसत आहे. या व्हिडिओवर लोकांनी अनेक मजेशीर कमेंट्सही केल्या आहेत. या खोडकर मुलांच्या शिक्षकांना सांभाळताना शिक्षकांचे काय हाल होत असतील? असा प्रश्नही लोक मजेने विचारत आहेत.