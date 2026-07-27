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श्रद्धा जपा, पण सुरक्षा विसरू नका! रेल्वेच्या एसी डब्यात लावला चक्क दिवा अन् अगरबत्ती; धक्कादायक व्हिडीओ समोर...

Passenger Lights Oil Lamp in AC Coach : या घटनेनंतर प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, संबंधित व्यक्तीवर कारवाई करण्याची मागणी नेटिझन्सकडून करण्यात येत आहे.
Passenger Lights Oil Lamp in AC Coach

Passenger Lights Oil Lamp in AC Coach

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

रेल्वेच्या एसी डब्यात एका प्रवाशाने चक्क तेलाचा दिवा आणि अगरबत्ती पेटवून पूजा केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतो आहे. या घटनेनंतर प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, संबंधित व्यक्तीवर कारवाई करण्याची मागणी नेटिझन्सकडून करण्यात येत आहे.

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