Viral Video: तीन बहिणींनी एकाच कॅमेरामॅनशी का केला विवाह? पोलिस तपासात धक्कादायक खुलासा, नेमकं काय घडलं?

उत्तर प्रदेश : सोशल मीडियावरील प्रसिद्धीसाठी उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यातील एका घटनेची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर सक्रिय असलेल्या तीन तरुणींनी आपला कॅमेरामॅन विकास उर्फ विक्कू (वय २३) याच्याशी एका मंदिरात विवाह केल्याचा दावा केला आहे. या कथित विवाहाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे..सहा महिन्यांच्या ओळखीचे विवाहात रूपांतर?माहितीनुसार, विकास गेल्या सहा महिन्यांपासून या तरुणींसाठी व्हिडिओ शूट करण्याचे काम करत होता. अनेक रिल्समध्ये तो त्यांच्या पतीची भूमिकाही साकारत होता.तरुणींच्या म्हणण्यानुसार, कुटुंबीय त्यांचे वेगवेगळ्या ठिकाणी विवाह ठरवत होते. त्यामुळे लग्नानंतर एकत्र राहणे आणि रिल्स तयार करणे शक्य होणार नाही, या भीतीतून त्यांनी एकाच तरुणासोबत राहण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा केला आहे..व्हायरल व्हिडिओनंतर वादकथित विवाहाचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर काही स्थानिक हिंदू संघटना आणि व्यापाऱ्यांनी या प्रकारावर आक्षेप घेतला. हा प्रकार हिंदू परंपरेच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला.दरम्यान, तरुणींनी सोशल मीडियावर आणखी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करून आपण सर्वजणी सज्ञान असून स्वतःच्या इच्छेने हा निर्णय घेतल्याचा दावा केला. तसेच त्यांनी राजा दशरथांच्या तीन पत्नींचा उल्लेख करत आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचाही प्रयत्न केला..पोलिसांकडून कागदपत्रांची पडताळणीहसनपूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ उपनिरीक्षक अमित कुमार आणि क्षेत्राधिकारी पंकज कुमार त्यागी यांनी सांगितले की, विकास आणि संबंधित तीनही तरुणींना पोलीस ठाण्यात बोलावून त्यांच्या वयासंदर्भातील कागदपत्रांची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे.प्राथमिक माहितीनुसार, या तिघींमध्ये दोन सख्ख्या आणि एक चुलत बहीण असल्याचे समोर आले आहे..तक्रार आल्यास पुढील कारवाईचामुंडा मंदिराच्या व्यवस्थापनाने संबंधित दिवशी मंदिरात कोणतेही पुजारी उपस्थित नसल्याचे सांगितले आहे. या प्रकरणात अधिकृत तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.