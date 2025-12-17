देश

VIDEO : 1 मिनिट 43 सेकंदांचा Video थेट भिडतोय हृदयाला..; माकडांसाठी 'आई' बनलीये महिला, पोटच्या पोरांप्रमाणं लावतेय जीव, तुम्हीही व्हाल भावूक

Emotional Viral Video Captures Human–Animal Bond : गावातील एका महिला माकडांना मुलांसारखे प्रेमाने भाकरी भरवतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून मानवी संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवत आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
Woman Feeds Monkeys : सोशल मीडियावर दररोज असंख्य व्हिडिओ व्हायरल होतात; मात्र काही व्हिडिओ थेट हृदयालाही भिडतात. सध्या असाच एक भावूक व्हिडिओ प्रचंड चर्चेत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक महिला दोन माकडांना अगदी आपल्या मुलांसारखे प्रेमाने भाकरी भरवताना दिसते.

