VIDEO : 1 मिनिट 43 सेकंदांचा Video थेट भिडतोय हृदयाला..; माकडांसाठी 'आई' बनलीये महिला, पोटच्या पोरांप्रमाणं लावतेय जीव, तुम्हीही व्हाल भावूक

Woman Feeds Monkeys : सोशल मीडियावर दररोज असंख्य व्हिडिओ व्हायरल होतात; मात्र काही व्हिडिओ थेट हृदयालाही भिडतात. सध्या असाच एक भावूक व्हिडिओ प्रचंड चर्चेत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक महिला दोन माकडांना अगदी आपल्या मुलांसारखे प्रेमाने भाकरी भरवताना दिसते. .कोणताही दिखावा नाही, कॅमेऱ्यासाठी अभिनय नाही फक्त निर्मळ प्रेम आणि विश्वास.. १ मिनिट ४३ सेकंदांचा हा व्हिडिओ गावातील साधेपणा आणि भारतीय संस्कृतीतील मूल्यांचे सुंदर दर्शन घडवतो. महिलेचे ममत्व आणि माकडांचा तिच्यावर असलेला विश्वास पाहून अनेक जण भावूक होत असून हा व्हिडिओ वेगाने शेअर केला जात आहे..मातृप्रेमाची अनोखी झलकहा व्हायरल व्हिडिओ गावातील एका साध्या वातावरणात चित्रीत झाल्याचे दिसते. एका तुटलेल्या भिंतीजवळ चुलीवर महिला भाकरी भाजत आहे. तिच्याजवळच दोन माकडे शांतपणे बसलेली आहेत. ती महिला त्यांच्याशी अगदी आई आपल्या मुलांशी बोलावी तशी आपुलकीने बोलताना दिसते. भाकरीचे छोटे-छोटे तुकडे करून ती प्रेमाने माकडांना खाऊ घालते. माकडांमध्ये कोणतीही घाई, भीती किंवा अस्वस्थता नाही; ते शांतपणे भाकरी शिजण्याची वाट पाहताहेत. हे दृश्य माणूस आणि प्राणी यांच्यातील विश्वास, जिव्हाळा आणि संवेदनशीलतेचे सुंदर उदाहरण ठरते..VIDEO : 15 वर्षांच्या संसाराचा अंत? हॉटेलमध्ये दुसऱ्या पुरुषासोबत पत्नी सापडली रंगेहाथ; पती रडत रडत म्हणाला, 'दुपारी ३:३० च्या सुमारास..'.व्हिडिओ पाहून नेटकरी भावूकया व्हिडिओतील सर्वात भावूक क्षण म्हणजे महिलेचे बारकावे लक्षात घेणारे वर्तन. ती गरम भाकरी थेट माकडांना देत नाही; आधी त्यावर फुंकर घालून ती थंड करते, अगदी एखादी आई आपल्या लहान मुलासाठी करते तसे. हाच क्षण अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आणतो. सामान्यतः माकडे खोडकर किंवा आक्रमक मानली जातात, पण येथे ती लहान मुलांसारखी शांतपणे बसलेली दिसतात. महिलेचे ममत्व आणि माकडांची निरागसता यामुळे हा व्हिडिओ खास ठरतो आणि नेटकऱ्यांकडूनही भरभरून प्रतिक्रिया उमटत आहेत..भारतीय संस्कृतीचं प्रतीकहा भावस्पर्शी व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर @singhsahana या अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. ही वापरकर्ती व्यवसायाने लेखिका असल्याचे सांगितले जाते. तिने कॅप्शनमध्ये हा प्रसंग भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक असल्याचे नमूद केले आहे. या व्हिडिओला सोशल मीडियावर प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून काही तासांतच २ लाख ४४ हजारांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सतत शेअर होत असून अनेकांच्या मनात घर करून गेला आहे..