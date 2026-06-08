Visakhapatnam: स्टील प्लांटमध्ये मोठा अपघात! वितळलेलं स्टील कामगारांच्या अंगावर पडलं; ८ जणांचा मृत्यू, अनेक जण जखमी

विशाखापट्टणम येथे स्टील प्लांटमध्ये मोठा अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. वितळलेले स्टील वाहून नेणाऱ्या 'लॅडल'चा स्फोट झाला आहे. या घटनेत आठ कामगारांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथील एका स्टील (पोलाद) कारखान्यात मोठा अपघात घडला. या कारखान्याच्या SMS-2 आणि STC-3 मधून मोठ्या प्रमाणात वितळलेले स्टीलची गळती झाल्याने आठ कामगारांचा मृत्यू झाला. सध्या स्टील प्लांटचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले असून आग नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai Strike: टँकर चालकांचा संप, बेस्टचाही आंदोलनाचा इशारा, उष्णतेचा तडाखा... मुंबईकरांवर ट्रिपल संकट; चिंता वाढली .नेमके काय घडले?विशाखापट्टणम येथील एका स्टील कारखान्यात उच्च तापमानाचे वितळल्या पोलादाने भरलेली पळी फुटल्याने मोठा स्फोट झाला. १,५०० अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त तापमानातील उकळते स्टील क्रेनच्या साहाय्याने उचलले जात होते. यादरम्यान स्टीलची पळी अचानक फुटल्यामुळे उकळते गरम स्टील तेथे काम करणाऱ्या कामगारांवर पडले. ही घटना घडताच कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट पसरली असल्यामुळे सर्व कामगार आणि अधिकारी जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा पळू लागले..गृहमंत्र्यांचे मदतकार्याला गती देण्याचे निर्देशघटनेची माहिती मिळताच गृहमंत्री वंगलपुडी अनिता या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून त्यांनी जखमींवर उपचारांची व्यवस्था करण्याचे आणि अपघातस्थळी बचाव व मदतकार्याला गती देण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले..Mumbai: मुंबईतील विहार तलावाला पौर्तुगीजकालीन इतिहास, पावणेचारशे वर्षांपूर्वीचे अवशेष अजूनही जिवंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.