Belgaum Tradition : १९४६ पासून अव्याहत कारागिरीची मशाल! बेळगावातील विश्वकर्मा समाजाचा प्रेरणादायी प्रवास

बेळगाव : शहर आणि परिसरातील समाज बांधवातर्फे दरवर्षी श्री विश्वकर्मा जयंती उत्सवसाजरा केला जातो. येथील एसपीएम रोड येथील श्री विश्वकर्मा मंदिर, लोहार गल्ली, अनगोळ येथील मंदिर, मजगाव आणि येडियुराप्पा मार्गावरील (हलगा) विश्वकर्मा मंदिरात हा उत्सव साजरा होतो. यानिमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात..'कर्म ही धर्म' मानणारा आणि प्रामुख्याने कारागिरी करणारा विश्वकर्मा समाज आहे. सोनार, लोहार, सुतार, पत्तार आणि शिल्पकार हे पाच समाजबांधव या समाजात येतात. बेळगाव शहर, तालुका आणि ग्रामीण भागात सुमारे ५० हजारांहून अधिक समाजाची लोकसंख्या आहे. श्री प्रभू विश्वकर्मा पांचाळ मनुमय संस्था या संघटनेच्या माध्यमातून हा समाज बेळगावात एकवटलेला आहे. समाजाच्या विकासासाठी वर्ष १९४६ पासून अव्याहतपणे काम सुरू आहे. उद्या (ता. ३१) विश्वकर्मा जयंती. यानिमित्त... गिरीश कल्लेद.पाच कारागीर समाजांना एकत्र आणणारा विश्वकर्मा समाज कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात 'पांचाळ' म्हणून देखील ओळखला जातो. भगवान विश्वकर्माचे विविध अवतारांचे उल्लेख भागवत महापुराण, वायुपुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंदपुराण आदी पुराणांमध्ये मिळतात..महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि दक्षिण भारतातील काही राज्यांत माघ शुक्ल त्रयोदशीला विश्वकर्मा जयंती केली जाते. भगवान विश्वकर्माची पाच मुले असून. त्यांची नावे मनु, मय, त्वष्टा, तक्ष आणि शिल्पी अशी असून. ते ब्रह्मर्षी होते. ही पाच मुलेच शिल्पशास्त्राचे प्रवर्तक आहेत. या पाच मुलांनी पाच वेगवेगळ्या शिल्पकारी व्यवसायाला प्रारंभ केला. .मनु ब्रह्मर्षीपासून सुतारांची वंशावळ, मय ब्रह्मर्षीपासून तांबे, पितळ यावर कलाकारी करणाऱ्या ताम्रकारांची वंशावळ, तक्ष-दैवेज्ञ-विश्वज्ञ ब्रह्मर्षीपासून सोन्या-चांदीवर कलाकारी करणाऱ्या सोनारांची वंशावळ व शिल्पी ब्रह्मर्षीपासून दगडावर कलाकारी करणाऱ्या शिल्पकारांची (पाथरवट) वंशावळ सुरू झाली, अशी धारणा आहे. विश्वकर्मा समाजालाच विश्वब्राह्मण, पांचाळब्राह्मण, कामलार, जांगीडब्राह्मण, रथकार, तरखान, स्वपती, नारांशस अशा विविध नावांनी अन्य राज्यांमध्ये ओळखले जाते..बेळगावातील समाज संघटनावर्ष १९४६ मध्ये समाजातील सर्वांना एकत्र एका छताखाली आणण्यासाठी श्री प्रभू विश्वकर्मा पांचाळ मनमय संस्थेची सुरुवात करण्यात आली. याच माध्यमातून समाजकार्याचा वसा देखील जपण्यात आला. वर्ष १९६५ मध्ये समाजबांधवांच्या वर्गणीतून एसपीएम रोडवर विश्वकर्मा समाजासाठी जमीन खरेदी केला. .तर वर्ष १९८४ मध्ये या ठिकाणी विश्वकर्मा समाज भवन व मंगल कार्यालय उभे राहिले. वर्ष २००५ मध्ये नवीन मंदिर आणि मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. समाजातील गरिबांसाठी सामूहिक विवाहासह इतर सर्वच समाजांतील अनाथ मुलांच्या लग्नकार्यासाठी ५० टक्के कमी खर्चात मंगल कार्यालयदेखील उपलब्ध करून दिले जाते..धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजनएसपीएम रोड येथील विश्वकर्मा मंदिरात कालिका देवी आणि कालभैरव मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापणा शुक्रवारी (ता. ६) करण्यात येणार आहे. यानिमित्त महाचंडी, होमहवन होणार आहे. रविवारी (ता. ८) दुपारी महाप्रसादाचे आयोजन केले आहे. समाजबांधवांसह नागरिकांनी कार्यक्रमास उपस्थित राहावे आणि महाप्रसादाचा स्वीकार करावा, असे आवाहन केले आहे..महोत्सवानिमित्त शुक्रवारी (ता. ३०) पालखी मिरवणूक झाली. शनिवारी (ता. ३१) महाअभिषेक, होमहवन, तीर्थप्रसाद, महिला मंडळांत हळदी-कुंकू, भजन व कीर्तनाचा कार्यक्रम होणार आहे.- प्रभाकर सुतार, उपाध्यक्ष, श्री विश्वकर्मा पांचाळ मनु-मय संस्था.