जागतिक GDP मध्ये 40 टक्के वाटा ब्रिक्स देशांचा! रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचा G7 देशांवर निशाणा

जागतिक अर्थव्यवस्थेत पारंपरिक विकास केंद्रांची जागा आता नवी आर्थिक केंद्रे घेत असल्याचे स्पष्ट करत, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी जी-७ देशांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. ब्रिक्स शिखर परिषदेपूर्वी सदस्य देशांच्या उद्योग प्रमुखांच्या बैठकीला संबोधित करताना त्यांनी सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांत जागतिक जीडीपीमध्ये ब्रिक्स देशांचा वाटा ४० टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे, तर जी-७ देशांचा वाटा घसरून अवघा २९ टक्क्यांवर आला आहे..पुतिन यांनी ब्रिक्स देशांमधील व्यापार, पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी एका नवीन गुंतवणूक मंचाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावित मंचाचा पाया 'न्यू डेव्हलपमेंट बँक' असू शकते, असे सांगत त्यांनी खाजगी क्षेत्रातून निधी उभारून ब्रिक्स देशांच्या अर्थव्यवस्था अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यावर भर दिला..रशिया 'आर्क्टिक ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोअर' आणि 'इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोअर' यांसारख्या महत्त्वाच्या लॉजिस्टिक्स प्रकल्पांवर भागीदार देशांसोबत काम करण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या भाषणात राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी भारताच्या 'महिंद्रा' समूहाचा ब्रिक्सच्या व्यावसायिक यशाचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून विशेष गौरव केला..महिंद्राने माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीसह चीनची हुवेई, ब्राझीलची एम्ब्रेअर, यूएईची टीपीओ आणि रशियाची रोसाटॉम या कंपन्यांच्या प्रगतीचा त्यांनी उल्लेख केला. या कंपन्यांचे यश हे ब्रिक्स देशांमधील मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ, वेगाने होणारे नागरीकरण आणि वाढत्या तांत्रिक क्षमतेचे निदर्शक असल्याचे ते म्हणाले..पाश्चात्त्य देशांच्या निर्बंधांवर आणि दबावाच्या राजकारणावर टीका करताना पुतिन म्हणाले की, ब्रिक्स हा कोणत्याही देशाच्या विरोधात नसून तो सदस्य देशांच्या स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आहे. रशियावर ३० हजारांपेक्षा जास्त निर्बंध लादण्यात आले, मात्र रशियाने आपल्या परकीय व्यापाराची दिशा बदलून अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.