Uttarakhand : 'नेपाळी' रहिवाशांना मिळणार मतदानाचा हक्क!! उत्तराखंडने बदलला 'हा' नियम; काय आहे ही नवीन व्यवस्था?

उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या नेपाळी वंशाच्या लोकांसाठी निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा नियम केला जाहीर.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या नेपाळी वंशाच्या लोकांसाठी निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा नियम जाहीर केला आहे. ज्यांच्याकडे भारताचे अधिकृत नागरिकत्व आहे, त्यांनाच आता 'S.I.R' (Special Interactive Register) मध्ये स्थान मिळणार आहे.

