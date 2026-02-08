Uttarakhand : 'नेपाळी' रहिवाशांना मिळणार मतदानाचा हक्क!! उत्तराखंडने बदलला 'हा' नियम; काय आहे ही नवीन व्यवस्था?

उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या नेपाळी वंशाच्या लोकांसाठी निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा नियम जाहीर केला आहे. ज्यांच्याकडे भारताचे अधिकृत नागरिकत्व आहे, त्यांनाच आता 'S.I.R' (Special Interactive Register) मध्ये स्थान मिळणार आहे..उत्तराखंडचे नेपाळशी 'रोटी-बेटी'चे नाते सर्वश्रुत आहे. चंपावत, पिथौरागढपासून ते डेहराडूनपर्यंत अनेक नेपाळी कन्या उत्तराखंडमध्ये सून म्हणून आल्या आहेत, तर अनेक कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या इथे स्थायिक झाली आहेत. मात्र, आता निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ इथे राहून चालणार नाही, तर तुमच्याकडे भारताचे नागरिकत्व असल्याचे कायदेशीर प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे..नेमकी काय आहे ही नवीन व्यवस्था?प्रमाणपत्र अनिवार्य: ज्यांचे नाव २००३ च्या मतदार यादीत नव्हते आणि जे नेपाळमधून येऊन इथे स्थायिक झाले आहेत, त्यांना आता निवडणूक आयोगासमोर नागरिकत्व आणि जन्मतारखेचा पुरावा सादर करावा लागेल.S.I.R नोंदणी: अपर मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे यांच्या म्हणण्यानुसार, बाहेरील देशातून आलेल्या लोकांना भारतीय मतदार बनण्यासाठी नागरिकत्व असणे ही पहिली अट आहे. 'S.I.R' फॉर्म भरताना हे पुरावे जोडावे लागतील.नोटीस आल्यास उत्तर द्यावे लागेल: जर एखाद्या नेपाळी वंशाच्या भारतीय मतदाराला S.I.R ड्राफ्ट प्रसिद्ध झाल्यानंतर नोटीस आली, तर त्यांना आपले भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. पुरावा नसेल तर त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकते..जुन्या मतदारांचे काय?ज्यांचे नाव सध्याच्या मतदार यादीत आहे, त्यांचे मतदान हे त्यांच्या नागरिकत्वाच्या आधारावरच बनलेले असते. मात्र, नवीन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि घुसखोरी रोखण्यासाठी प्रशासनाने हा कडक पवित्रा घेतला आहे. ज्या महिला नेपाळमधून लग्न करून उत्तराखंडमध्ये आल्या आहेत, त्यांनाही भारतीय नागरिकत्व घेतल्याचे कागदपत्र सादर करावे लागतील, तरच त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळेल.उत्तराखंडच्या सीमावर्ती भागातील सुरक्षा आणि पारदर्शक मतदानासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.