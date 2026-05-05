Manoj Tiwary : सत्ता जाताच, आपले फिरले! ममता बॅनर्जी सरकारवर भारतीय क्रिकेटपटूचे गंभीर आरोप; प. बंगालमध्ये होता क्रीडा मंत्री

Manoj Tiwary allegations against TMC corruption: पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणारे वक्तव्य माजी भारतीय क्रिकेटपटूने केले आहे. त्याने Mamata Banerjee यांच्या नेतृत्वाखालील All India Trinamool Congress (TMC) वर गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत.
Mamata Banerjee party corruption claims details: बंगालमध्ये भाजपाने ममता बॅनर्जी यांच्या १५ वर्षांपासून निवडून येणाऱ्या सरकारला घरचा रस्ता दाखवला. पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता यांचाही पराभव झाला. आता सत्ता गेल्यानंतर याच सरकारमध्ये क्रीडा मंत्री असलेल्या व भारताच्या माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारी यांने TMC सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्याने म्हटले की, पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या प्रचंड भ्रष्ट कारभारामुळे त्यांचे पतन अपेक्षितच होते. मी ५ कोटी रुपये देण्यास नकार दिल्यामुळे मला निवडणूक लढवण्याचे तिकीट नाकारण्यात आले.

