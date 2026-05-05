Manoj Tiwary : सत्ता जाताच, आपले फिरले! ममता बॅनर्जी सरकारवर भारतीय क्रिकेटपटूचे गंभीर आरोप; प. बंगालमध्ये होता क्रीडा मंत्री

Mamata Banerjee party corruption claims details: बंगालमध्ये भाजपाने ममता बॅनर्जी यांच्या १५ वर्षांपासून निवडून येणाऱ्या सरकारला घरचा रस्ता दाखवला. पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता यांचाही पराभव झाला. आता सत्ता गेल्यानंतर याच सरकारमध्ये क्रीडा मंत्री असलेल्या व भारताच्या माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारी यांने TMC सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्याने म्हटले की, पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या प्रचंड भ्रष्ट कारभारामुळे त्यांचे पतन अपेक्षितच होते. मी ५ कोटी रुपये देण्यास नकार दिल्यामुळे मला निवडणूक लढवण्याचे तिकीट नाकारण्यात आले..तिवारी म्हणाला की, तृणमूल काँग्रेससोबतचा त्यांचा संबंध आता संपुष्टात आला आहे. ५ कोटी रुपये देण्यास नकार दिल्यामुळे हावडा येथील शिबपूरमधून आपल्याला तिकीट नाकारण्यात आले. या पराभवाचे मला अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. जेव्हा संपूर्ण पक्ष भ्रष्ट कारभारात गुंतलेला असतो आणि कोणत्याही क्षेत्रात विकास झालेला नसतो, तेव्हा हे घडणारच होते..ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये तिवारी क्रीडा राज्यमंत्री होते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेल्या प्रचंड विजयामुळे या सरकारचा १५ वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. तिवारी म्हणाला, जे मोठी रक्कम देऊ शकत होते, फक्त तेच लोक तिकीट खरेदी करू शकले. यावेळी किमान ७०-७२ उमेदवारांनी तिकीट मिळवण्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपये दिले. मला विचारण्यात आले होते, पण मी पैसे देण्यास नकार दिला..२०१९ मध्ये तृणमूल काँग्रेसकडून लोकसभेचे तिकीट देऊ केले असूनही राजकारणात येण्याची त्याची कोणतीही योजना नव्हती, परंतु २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिबपूरमधून निवडणूक लढवून तो जिकला. तो म्हणाला, त्या वेळी मी आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सकडून खेळलो होतो आणि रणजी ट्रॉफीही गांभीर्याने खेळत होतो, तेव्हा दीदी (ममता) यांची इच्छा होती की, मी लोकसभा निवडणूक लढवावी. मी नम्रपणे नकार दिला होता, पण २०२१ च्या निवडणुकांपूर्वी दीदींनी पुन्हा एकदा फोन करून सांगितले, 'मनोज, माझ्याकडे तुझ्यासाठी एक संदेश आहे आणि अरूप तुला तो सांगेल.'.