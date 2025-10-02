Trending Video : हरिद्वारमधील एका रुग्णालयात माणूसकीचा अंत पाहणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. एका गर्भवती महिलेला रुग्णालयात प्रवेश नाकारल्याने तिला थेट फरशीवरच बाळाला जन्म द्यावा लागला. या घटनेने आरोग्य सेवेतील गंभीर त्रुटी आणि नैतिकतेचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला आहे..प्रसूतीच्या वेदनेने त्रस्त असलेल्या या महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी तिच्या कुटुंबीयांनी आणि स्थानिक आशा वर्कर्सनी शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी या महिलेला रुग्णालयाच्या मजल्यावरच प्रसूती करावी लागली. ही घटना केवळ रुग्ण आणि तिच्या कुटुंबासाठीच नव्हे तर संपूर्ण समाजासाठी लज्जास्पद आहे..Photo : 'प्लीज, मला मारू नका'...आधी मॅडमनी रक्त येईपर्यंत मारलं अन् ड्रायव्हरने उलटं लटकवलं, चिमूकल्याचा शाळेतला व्हिडिओ व्हायरल.या प्रकरणाने आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर आणि जबाबदारीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गर्भवती महिलेसारख्या संवेदनशील रुग्णाला तातडीची वैद्यकीय सेवा नाकारणे हे रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनातील ढिसाळपणाचे पुरावे आहेत. स्थानिक नागरिकांमध्ये या घटनेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अनेकांनी रुग्णालय प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यांच्या बेजबाबदार वर्तनावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे..Video : बायको लव्हरसोबत नको त्या अवस्थेत दिसली; नवऱ्याने रेकॉर्ड केला व्हिडिओ, पण पुढे जे झालं...धक्कादायक घटना व्हायरल.ही घटना हरिद्वारपुरती मर्यादित नसून देशभरातील आरोग्य सेवांच्या दयनीय अवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. गर्भवती महिलांना वेळेवर आणि योग्य वैद्यकीय सेवा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. या घटनेने सरकार आणि आरोग्य प्रशासनाला जागे होण्याची गरज आहे. अशा प्रकारच्या दुर्लक्षामुळे कित्येक निष्पाप जीव धोक्यात येऊ शकतात. स्थानिक प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.