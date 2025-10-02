देश

Video : डॉक्टरांचा निर्दयीपणा! हॉस्पिटलमध्ये अ‍ॅडमिट करायला नकार; विव्हळत फरशीवरच दिला बाळाला जन्म, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

Pregnant Woman Deliver baby on Hospital Floor Haridwar Incident : हरिद्वारमधील रुग्णालयात गर्भवती महिलेला प्रवेश नाकारल्याने तिला मजल्यावर प्रसूती करावी लागली.
Trending Video : हरिद्वारमधील एका रुग्णालयात माणूसकीचा अंत पाहणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. एका गर्भवती महिलेला रुग्णालयात प्रवेश नाकारल्याने तिला थेट फरशीवरच बाळाला जन्म द्यावा लागला. या घटनेने आरोग्य सेवेतील गंभीर त्रुटी आणि नैतिकतेचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

