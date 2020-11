सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चेला तयार, पण अमित शहांनी घातली अट

नवी दिल्ली- नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना गृहमंत्री अमित शहा यांनी (Amit Shah On Farmers Protest) आवाहन केले आहे. दिल्ली-हरियाणा सीमेवर आणि रस्त्यावर वेगळ्या वेगळ्या कृषी संघटनेच्या आवाहनानंतर जे शेतकरी आंदोलन करत आहेत, त्या सर्व शेतकऱ्यांना मी सांगू इच्छितो की भारत सरकार त्यांच्याशी चर्चा करण्यात तयार आहे, असं अमित शहा म्हणाले आहेत.

3 डिसेंबर रोजी चर्चेसाठी कृषीमंत्र्यांनी निमंत्रण पाठवले आहे. भारत सरकार शेतकऱ्यांची प्रत्येक समस्या आणि मागणीवर विचारविमर्श करण्यासाठी तयार आहे. जर शेतकऱ्यांना वाटतं की लवकरात लवकर चर्चा व्हाही, तर 3 डिसेंबर आधी चर्चा करता येईल. माझे तुम्हाला आश्वासन आहे की, जेव्हा तुम्ही निश्चित केलेल्या जागी स्थलांतरित व्हाल, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भारत सरकार तुमच्या समस्या आणि मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी तयार राहिल, असं अमित शहा म्हणाले आहे. ते एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलत होते.

शाह म्हणाले की, तुम्ही जर रस्त्याच्या कडेला निश्चित केलेल्या जागेवर लोकशाही पद्धतीने शांततेने आंदोलन-निदर्शने कराल, तर त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि सर्व सामान्य जनतेलाही त्रास होणार नाही. वेगवेगळ्या ठिकाणी नॅशनल हायवे आणि स्टेट हायवेवर शेतकरी बंधू आपल्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीमध्ये इतक्या कडाक्याच्या थंडीत खुल्यामध्ये बसले आहेत. मी तुमच्या सर्वांना आवाहन करतो की दिल्ली पोलिस सर्वांना एका मोठ्या मैदानात स्थलांतरित करण्यास तयार आहे. जेथे तुम्हाला सुरक्षा व्यवस्था आणि सुविधा मिळतील.

#WATCH | If farmers' unions want to hold discussions before December 3 then, I want to assure you all that as soon as you shift your protest to structured place, the government will hold talks to address your concerns the very next day: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/ZTKXtHZH3W

— ANI (@ANI) November 28, 2020