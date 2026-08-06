Well Water Waves: विहिरीत समुद्रासारख्या लाटा, पाण्याची गूढ हालचाल; VIRAL VIDEOने खळबळ, गावकऱ्यांनी काय सांगितलं?

Viral Video: एका विहिरीतलं पाण्याची समुद्राच्या लाटांप्रमाणे हालचाल होत असल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ गुजरातच्या मोरबी जिल्ह्यातील एका गावातला असल्याचं सांगण्यात येतंय. शेतात असलेल्या या विहिरीतलं पाणी लाटांसारखे वर खाली होत असल्यानं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येतंय. आजूबाजूच्या विहिरींमध्ये आणि परिसरात पाणी पातळी आणि परिस्थिती सामान्य असल्यानं या विहिरीबाबत गूढ वाढलं आहे..मोरबी जिल्ह्यातल्या वीरपरदा गावात प्राणजीवनभाई सदारिया यांच्या शेतात असलेल्या विहिरीत दोन दिवसांपासून पाणी वर खाली होत असल्याचं दिसतंय. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे. काही लोकांनी भूगर्भात हालचाली होत असाव्यात अशी शंका व्यक्त केलीय. तर काहींनी हा अपशकून असल्याचं म्हटलंय..वडिलांचा वृद्धाश्रमात मृत्यू, ५१०० रुपये पाठवले, शिक्षिका मुली म्हणाल्या, अंत्यसंस्कार नीट करा, व्हिडीओ कॉलवर दाखवा.दरम्यान, प्रशासनाकडूनही अद्याप यावर काही प्रतिक्िया देण्यात आलेली नाही. विहिरीत पाण्याच्या होत असलेल्या हालचालीचा तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशीनंतरच पाण्यात लाटा निर्माण होण्याचं नेमकं कारण समजू शकेल..विहिरीचं पाणी अचानक समुद्राच्या लाटा उसळल्यासारखं होतं. काही वेळ असं सुरू राहतं आणि पुन्हा पाणी शांत होतं. या प्रकारामुळे लोकांमध्ये भीतीचं वातावरणही निर्माण झालंय. आजूबाजूच्या विहिरी किंवा जमिनीची स्थिती सामान्य असताना हे कसं घडतंय असा प्रश्न स्थानिकांना पडला आहे..व्हिडीओ शूट करणाऱ्या जीतू पटेल यांनी म्हटलं की, सायंकाळच्या वेळी शेतातल्या विहिरीत पाण्याची हालचाल दिसली. लाटा उसळून वर याव्या तसं पाणी वर येत होतं. पण दुसऱ्या दिवशी मात्र पाणी शांत होतं. त्यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी पुन्हा लाटांची हालचाल दिसून आली. पाण्यात असं काय होतंय ज्यामुळे हालचाल होतेय असा प्रश्न गावकऱ्यांना पडला असल्याचंही जीतू पटेल यांनी म्हटलं..काही लोकांनी हे भूकंपानंतर बसणाऱ्या धक्क्यांमुळे असल्याचं म्हटलंय. भूकंपानंतर भूगर्भात सौम्य हालचाली होतात, या हालचालींमुळे पाणी हलत असलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, केवळ व्हिडीओवरून याबाबत मत व्यक्त करणं घाईचं ठरू शकतं. पाण्याच्या हालचालीबाबत भौतिक आणि भूगर्भीय कारणाचा शोध प्रशासनाकडून घेतला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.