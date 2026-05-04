West Bengal Election Results : पश्चिम बंगालसह ५ राज्यांत कोणाची सत्ता? आज होणार स्पष्ट, थोड्याच वेळात मतमोजणीला सुरूवात

पश्चिम बंगाल आणि आसामसह 5 राज्यांमध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकाल आज समोर येणार आहे. उजाडला आहे. बंगालमधील 'फल्टा' (Falta) मतदारसंघाचा अपवाद वगळता, इतर सर्व जागांचे निकाल आज जाहीर केले जातील. मतमोजणीची प्रक्रिया सकाळी ८:०० वाजता सुरू होणार आहे. सर्वप्रथम टपाल मतांची (Postal ballots) मोजणी केली जाईल आणि त्यानंतर ईव्हीएम( उघडली जातील. पश्चिम बंगालमधील संवेदनशील राजकीय परिस्थिती पाहता, सर्व मतमोजणी केंद्रांवर कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. .या निवडणूक प्रक्रियेत तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्येही मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि मोठ्या प्रमाणावर मतदान झाल्याचे दिसून आले. बंगालमध्ये, विधानसभेच्या २९३ जागांसाठीची मतमोजणी ७७ केंद्रांवर पार पडणार आहे. मतमोजणी सुरू होण्यापूर्वीच, तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर निकालात फेरफार केल्याचे आरोप-प्रत्यारोप केले आहेत. .भाजपच्या नेतृत्वाखालील 'एनडीए' (NDA) आघाडीला आसाममध्ये सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्याबाबत मोठा विश्वास वाटत आहे. राज्यातील विधानसभेच्या १२६ जागांसाठी निवडणूक लढवणाऱ्या ७२२ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य 'ईव्हीएम' बंद आहे ते आज खुले होणार आहे. ३५ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या ४० मतमोजणी केंद्रांवर उघडली जातील. राज्यात ९ एप्रिल रोजी मतदान पार पडले होते, ज्यामध्ये ८५.९६ टक्के इतक्या विक्रमी मतदानाची नोंद झाली होती..तामिळनाडूमध्ये, सत्ताधारी 'डीएमके' पक्ष एका बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत निवडणूक लढवत आहे; त्यांचा मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या 'एआयएडीएमके' (AIADMK) पक्षासोबतच, अभिनेता-राजकारणी विजय यांच्या नेतृत्वाखालील 'तामिझगा वेट्री कझगम' (TVK) आणि सीमान यांच्या नेतृत्वाखालील 'एनटीके' (NTK) यांसारख्या नवीन राजकीय पक्षांनीही निवडणुकीच्या रिंगणात प्रवेश केला आहे. राज्यात सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर परतण्याचे 'डीएमके'चे उद्दिष्ट आहे. केरळमधील विधानसभेच्या १४० जागा आणि पुद्दुचेरीमधील ३० जागांसाठीची मतमोजणीही सकाळी ८:०० वाजता सुरू होणार आहे.