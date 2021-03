ममता बॅनर्जींच्या पायावरून गाडी गेल्यानं दुखापत; कट असल्याचा आरोप

नंदीग्राम - assembly election 2021 पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीमुळे प्रचार मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी नंदीग्राममध्ये प्रचार करत असताना एक दुर्घटना घडली. यामध्ये त्यांच्या पायाला दुखापत झाली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी घटनेनंतर आरोप केला की त्यांना जाणीवपूर्वक गाडीच्या जवळ असताना काही लोकांच्या गटाने ढकललं.

ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्याला नेण्यात येणार असल्याचं सुरुवातीला म्हटलं जात होतं. मात्र अद्याप त्या कोलकात्याला गेलेल्या नाहीत. नंदीग्राममध्ये आपल्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. त्या म्हणाल्या की, माझ्या पायाला दुखापत झाली आहे. गाडीच्या शेजारी असातना काही लोकांनी मला ढकललं आणि दुखापत झाली.

तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, याप्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार आहे. दरम्यान, दुसरीकडे दुखापत झाल्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या निवडणूक प्रचाराच्या मोहिमेवरही परिणाम झाला आहे. त्यांचे अनेक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आले आहेत.

Nandigram: West Bengal CM Mamata Banerjee says she has suffered an injury in her leg after few people pushed her as when she was near her car pic.twitter.com/wx69lVdsbB

— ANI (@ANI) March 10, 2021