बंगालला बांगलादेश करण्याचा कट; नंदीग्राममध्ये सुवेंदुंवर हल्ल्यानंतर भाजपची प्रतिक्रिया

कोलकाता - पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal Assembly Election 2021) दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान सुरु आहे. यामध्ये नंदीग्राममधील हाय व्होल्टेज लढतीचाही समावेश आहे. इथं मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्याविरोधात भाजप प्रवेश केलेले सुवेंदु अधिकारी (Subhendu Adhikari)मैदानात उतरले आहेत. नंदीग्राममध्ये शुभेंदु यांच्या ताफ्यावर हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. नंदीग्राम विधानसभा मतदार संघातील एका बूथवर ते गेले होते. तिथून परतत असताना त्यांच्या ताफ्यावर दगडफेक करण्यात आली. या हल्ल्यात सुवेंदु अधिकारी किंवा त्यांच्या कारला काही नुकसान झालेलं नाही. मात्र इतर गाड्यांचं नुकसान झालं आहे. या हल्ल्यावरून सुवेंदु अधिकारी यांनी सांगितलं की, एका विशिष्ट गटाकडून मला टार्गेट करण्यात आलं.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी सांगितलं की, देशातील कोणत्याही राज्यात अशा प्रकारची हिंसा होत नाही. बंगालला बांगलादेश करण्याचा कट रचला जात आहे. एका विशिष्ट समाजाला पुढे करून तृणमूलकडून राजकीय हिंसाचार करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दिलीप घोष म्हणाले की, ही लढाई आता आर या पार अशी आहे. यावेळी तृणमूलचा सुफडा साफ होईल.

West Bengal: Vehicle of media personnel attacked near booth number 170 in Kamalpur, Nandigram.

"These are work of Pakistanis, 'Jay Bangla' is a slogan from Bangladesh. There are voters from a particular community at that booth who are doing this," says BJP's Suvendu Adhikari pic.twitter.com/gMsENDDnA5

— ANI (@ANI) April 1, 2021