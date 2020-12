West Bengal Assembly Election: भाजपला शह देण्यासाठी काँग्रेसचा डाव्यांसोबत प्लॅन

कोलकाता- पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा (West Bengal Assembly Election) निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने डाव्यांना सोबत घेऊन निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेता आणि पश्चिम बंगालचे राज्य अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी यांनी गुरुवारी याची घोषणा केली.

अधीर रंजन चौधरी यांनी यासंबधी ट्विट केलं आहे. आज काँग्रेस वरिष्ठ नेतृत्वाने पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी डाव्या पक्षांसोबत आघाडी करण्यास मंजूरी दिली आहे, असं ते म्हणाले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगाल अध्यक्ष चौधरी यांनी म्हटलं होतं की, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी आघाडी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर गुरुवारी काँग्रेस नेतृत्वाने डाव्यांसोबत आघाडी करण्यास मंजूरी दिली.

नव्या वर्षापासून गाड्यांना FASTag बंधनकारक; नितीन गडकरींची घोषणा

2016 मध्ये काँग्रेस आणि डावे आले होते एकत्र

2016 मध्ये पक्षाचे अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी होते. त्यावेळी काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवली होती. पण, 2019 त्या लोकसभा निवडणुकीत प्रयत्न करुनही दोन्ही पक्षांमध्ये आघाडी होऊ शकली नव्हती. पण, यावेळी उभय पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतलाय.

Today the Congress High command has formally approved the electoral alliance with the #Left parties in the impending election of West Bengal.@INCIndia@INCWestBengal

— Adhir Chowdhury (@adhirrcinc) December 24, 2020