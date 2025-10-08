मिरीक : ‘‘भूस्खलन आणि पुरामुळे घरे उद्ध्वस्त झालेल्या पीडितांना घरे बांधण्यासाठी सरकार मदत करेल, तसेच रस्ते आणि पुलांच्या पुनर्बांधणीसाठीही राज्य सरकार युद्धपातळीवर काम करणार आहे,’’ असे आश्वासन पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी दिले. ममता यांनी आज मिरीक येथील पीडित कुटुंबांची भेट घेऊन त्यांना नुकसानभरपाईचे धनादेशही दिले..दार्जिलिंग जिल्ह्यातील मिरीक येथील दूधिया परिसरातील परिस्थितीचा आढावा घेताना बॅनर्जी म्हणाल्या, ‘‘राज्य सरकार प्रत्येक पीडित कुटुंबाला पुनर्वसन आणि घराच्या पुनर्बांधणीसाठी मदत करेल.’’ ममता यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांना नुकसानग्रस्त घरांची आणि मालमत्तेची सविस्तर यादी तयार करण्याचे निर्देशही दिले. बॅनर्जी यांनी रस्तेमार्गे या भागात पोहोचत परिस्थितीचा आढावा घेतला..Pune News : आमदार बापू पठारे यांना धक्काबुक्कीप्रकरणी २० जणांवर गुन्हा दाखल.१५ दिवसांत पूल उभारणारमिरीकला मैदानी भागाशी जोडणारा तात्पुरता पूल पुढील १५ दिवसांत पुन्हा बांधला जाईल, जेणेकरून रस्तेवाहतूक पुन्हा सुरू होईल, असे आश्वासन ममता यांनी यावेळी दिले. तसेच दूधिया भागात कायमस्वरूपी आणि दर्जेदार पूल एका वर्षाच्या आत उभारला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. “जीव गमावल्याने होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई कोणत्याही पद्धतीने करता येत नाही,’’असे म्हणत त्यांनी पीडितांबाबत सहवेदना व्यक्त केल्या.मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली असून. ज्यांची घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत त्यांना आर्थिक मदत आणि अन्नधान्य, ताडपत्री व चादरीसह अन्य मदतनिधी दिले जात आहेत, असे राज्य सरकारच्या वतीने यावेळी सांगण्यात आले..बॅनर्जी म्हणाल्यामृताच्या कुटुंबातील एका सदस्याला एका महिन्याच्या आत विशेष गृहरक्षक (होम गार्ड) म्हणून सरकारी नोकरी देणारआधार, पॅन, रेशन कार्डसारखी आवश्यक कागदपत्रे भूस्खलनात हरवलेल्यांसाठी ही कागदपत्रे पुन्हा तयार करून देण्यासाठी विशेष शिबिरेपीडित कुटुंबातील मुलांसाठी शालेय पुस्तके आणि लेखनसामग्री पुरविणारविस्थापितांच्या घरांची दुरूस्ती होईपर्यंत सरकार त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करणारभूस्खलन आणि पुरामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्याच्या पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई देणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.