Mamata Banerjee : पीडितांना घरे बांधण्यास मदत करू, ममतांचे आश्‍वासन; मिरीक येथील दौऱ्यात पीडितांशी संवाद

West Bengal Relief : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भूस्खलन आणि पुरामुळे घरे उद्ध्वस्त झालेल्या मिरीक येथील पीडितांची भेट घेऊन त्यांना नुकसानभरपाईचे धनादेश दिले, तसेच युद्धपातळीवर घरे, रस्ते आणि पुलांची पुनर्बांधणी करण्याचे आश्वासन दिले.
मिरीक : ‘‘भूस्खलन आणि पुरामुळे घरे उद्ध्वस्त झालेल्या पीडितांना घरे बांधण्यासाठी सरकार मदत करेल, तसेच रस्ते आणि पुलांच्या पुनर्बांधणीसाठीही राज्य सरकार युद्धपातळीवर काम करणार आहे,’’ असे आश्‍वासन पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी दिले. ममता यांनी आज मिरीक येथील पीडित कुटुंबांची भेट घेऊन त्यांना नुकसानभरपाईचे धनादेशही दिले.

