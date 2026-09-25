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High Court : “निःपक्षपातीपणे अन् न्याय्य पद्धतीने काम करा, न्यायालयाचा भार वाढवू नका”; निवडणूक आयोगाला हायकोर्टाने फटकारलं

Calcutta High Court Questions Election Commission Decision : निवडणूक चिन्हाच्या वादावरून कलकत्ता हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला फटकारले; ‘लिफाफा’ चिन्ह पुन्हा देण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने सवाल उपस्थित केले.
Calcutta High Court questions the Election Commission over the allocation of the ‘Envelope’ election symbol for the West Bengal bypoll

Calcutta High Court questions the Election Commission over the allocation of the ‘Envelope’ election symbol for the West Bengal bypoll

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या निवडणूक चिन्हाच्या वादावरून कलकत्ता उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर गटाशी संबंधित डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेसला आयोगाने ‘लिफाफा’ हे निवडणूक चिन्ह दिले आहे. मात्र, याच चिन्हाचा वापर मागील निवडणुकीत इंडियन सेक्युलर फ्रंटने (ISF) केला होता. ६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी हे चिन्ह देण्यात आल्याने त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.

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