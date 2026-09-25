High Court : “निःपक्षपातीपणे अन् न्याय्य पद्धतीने काम करा, न्यायालयाचा भार वाढवू नका”; निवडणूक आयोगाला हायकोर्टाने फटकारलं

पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या निवडणूक चिन्हाच्या वादावरून कलकत्ता उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर गटाशी संबंधित डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेसला आयोगाने ‘लिफाफा’ हे निवडणूक चिन्ह दिले आहे. मात्र, याच चिन्हाचा वापर मागील निवडणुकीत इंडियन सेक्युलर फ्रंटने (ISF) केला होता. ६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी हे चिन्ह देण्यात आल्याने त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे..‘निवडणुका सुरू होताच अडचणी निर्माण करता’या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निःपक्षपाती आणि न्याय्य पद्धतीने काम करणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आयोगाकडे १८३ निवडणूक चिन्हे उपलब्ध असताना, काही महिन्यांपूर्वी दुसऱ्या राजकीय पक्षाने वापरलेले ‘लिफाफा’ हेच चिन्ह पुन्हा देण्याची आवश्यकता काय होती, असा सवाल न्यायालयाने केला.न्यायालयाने आयोगाच्या वकिलावरही नाराजी व्यक्त केली. निवडणुका सुरू झाल्यानंतर अशा प्रकारचे वाद निर्माण होतात आणि त्यानंतर राजकीय पक्षांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागते, त्यामुळे न्यायालयावरील कामाचा भार वाढतो, असे न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांनी म्हटले. राजकीय पक्षांना कायदेशीर कारवाई करण्याची वेळ आणणाऱ्या वादांमध्ये आयोग का गुंततो, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. “गोष्टी अशाच चालतात का?” असा सवाल करत न्यायालयाने आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..‘लिफाफा’ चिन्ह गोठवण्याची ISFची मागणीनौशाद सिद्दीकी यांच्या नेतृत्वाखालील इंडियन सेक्युलर फ्रंटने ‘लिफाफा’ हे चिन्ह गोठवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करत कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत ISFने भांगर विधानसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला होता. त्या निवडणुकीत पक्षाने ‘लिफाफा’ या चिन्हावर निवडणूक लढवली होती..आता पोटनिवडणुकीसाठी हेच चिन्ह डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेसला देण्यात आले असून ISFला ‘कपाट’ हे चिन्ह देण्यात आले आहे. ISFचे ज्येष्ठ वकील बिकाश रंजन भट्टाचार्य यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना, चिन्ह बदलल्यामुळे पक्षाच्या मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. २०२६ची विधानसभा निवडणूक पक्षाने ‘लिफाफा’ चिन्हावर लढवली होती आणि आता पोटनिवडणुकीतही पक्ष सहभागी होत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले..Raj Thackeray On Gyanesh Kumar : ‘ज्ञानेशाकडून सत्तेतले रेडे आपले वेद वदवतायत’; राज ठाकरेंचा ज्ञानेश कुमारांवर पुन्हा निशाणा .निवडणूक आयोगाचा युक्तिवादनिवडणूक आयोगाने न्यायालयात ISF हा नोंदणीकृत मात्र अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष असल्याचे सांगितले. अशा पक्षांसाठी निवडणूक चिन्हे राखीव ठेवली जात नाहीत, असा युक्तिवाद आयोगाच्या वकिलांनी केला. ISFला यापूर्वी दोन वेळा ‘लिफाफा’ चिन्ह देण्यात आले होते आणि त्यातील शेवटची वेळ २०२६च्या विधानसभा निवडणुकीची होती, असेही आयोगाने स्पष्ट केले..दरम्यान, ISFने ही पोटनिवडणूक विधानसभा निवडणुकीचाच एक भाग असल्याचा दावा केला. यावर न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांनी, एखाद्या राजकीय पक्षाने अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी वापरलेले चिन्ह उपलब्ध असल्याची माहिती आयोगाला असताना तेच चिन्ह पुन्हा निवडण्याची गरज काय होती, असा सवाल केला. इतर चिन्हांप्रमाणे ‘लिफाफा’ चिन्ह आरक्षित का करण्यात आले नाही, असेही न्यायालयाने विचारले..ISFच्या वकिलांनी पुढे सांगितले की, पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक चिन्हांच्या वाटपाकरिता राजकीय पक्षांनी फॉर्म १०बी सादर करावा, अशी कोणतीही नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे..Australia Health Portal; ऑस्ट्रेलियाच्या आरोग्य प्रणालीवर ‘एआय’चा हल्ला जगभरात खळबळ; ‘ओपन एआय’ आरोपीच्या पिंजऱ्यात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.