पश्चिम बंगालमधील मदरशांच्या साप्ताहिक सुट्टीच्या वेळापत्रकात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. अनेक दशकांपासून सुरू असलेली शुक्रवारी साप्ताहिक सुट्टी देण्याची परंपरा आता बंद होणार आहे. पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षण मंडळाने राज्यातील सर्व सरकारी मान्यताप्राप्त मदरशांना शुक्रवारी ऐवजी रविवारी साप्ताहिक सुट्टी पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशानुसार, शुक्रवार हा आता इतर कामकाजाच्या दिवसांप्रमाणे नियमित शैक्षणिक दिवस असेल. हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात आला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मदरशांमध्ये शुक्रवारी सुट्टी का होती?पश्चिम बंगालमधील अनेक मदरशांमध्ये अनेक वर्षांपासून शुक्रवारी सुट्टी दिली जात होती. यामागे धार्मिक कारण होते. मुस्लिम धर्मीयांसाठी शुक्रवार हा महत्त्वाचा दिवस असून, या दिवशी सामूहिक नमाज अर्थात जुम्माची नमाज अदा केली जाते. विद्यार्थी आणि शिक्षकांना नमाजासाठी वेळ मिळावा, या उद्देशाने मदरशांमध्ये शुक्रवारी सुट्टी ठेवण्याची पद्धत सुरू झाली होती. त्याऐवजी रविवारी मदरसे सुरू ठेवले जात होते..Kolhapur : वादग्रस्त मदरशा इमारत मुस्लिम समाजानं उतरवली; 'लक्षतीर्थ'ला पोलिस छावणीचं स्वरूप, ठिकठिकाणी नाकाबंदी.मात्र, आता शिक्षण मंडळाने या व्यवस्थेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळा तसेच महाविद्यालयांमध्ये रविवारी साप्ताहिक सुट्टी असते. त्यामुळे मदरशांचे वेळापत्रकही मुख्य प्रवाहातील शिक्षण व्यवस्थेशी सुसंगत असावे, अशी भूमिका मंडळाने घेतली आहे..शुक्रवारी नमाजसाठी विद्यार्थ्यांना वेळ मिळणारया निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या धार्मिक श्रद्धांवर परिणाम होऊ नये, याचीही काळजी मंडळाने घेतली आहे. शुक्रवारी नियमित वर्ग सुरू असले तरी विद्यार्थ्यांना जुम्माची नमाज अदा करण्यासाठी आवश्यक वेळ दिला जाणार आहे. त्यानुसार मदरसा व्यवस्थापनांना वेळापत्रकात योग्य बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..Biometric Attendance: आता अलिगढमधील मदरसा शिक्षकांचा पगार 'मशीन' ठरवणार! प्रशासनाचा मोठा आदेश .आदेश न पाळल्यास कारवाईया निर्णयामुळे राज्यातील हजारो मान्यताप्राप्त मदरशांच्या वेळापत्रकात बदल होणार आहे. बोर्ड परीक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशासकीय कामकाजात एकसमानता आणणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सर्व मदरशांच्या प्रमुखांना आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित संस्थांवर कारवाई होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.