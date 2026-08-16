Congress Leader Murder : काँग्रेस नेत्याची मुलासह निर्घृणपणे हत्या ! कारला घेरलं, गोळ्या झाडल्या अन् धारदार शस्त्रांनी बाप-लेकाला संपवलं

पश्चिम बंगालमधील नादिया जिल्ह्यात राजकीय वैमनस्यातून एक भयंकर दुहेरी हत्याकांड घडले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अनिसुर रहमान आणि त्यांचे २४ वर्षीय मुलगा अबू सुफियान यांची नक्काईपारा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील बेथुआडाहरी रेल्वे क्रॉसिंगजवळ अज्ञात हल्लेखोरांनी अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, रहमान आणि सुफियान कारमधून प्रवास करत असताना हल्लेखोरांनी त्यांच्या वाहनाला घेरले. आधी कारवर अंधाधुंध गोळीबार करण्यात आला. त्यानंतर गाडी थांबवून वडील-मुलांवर धारदार शस्त्रांनी हल्ला चढवला. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. ही घटना ऐन राजकीय रणधुमाळीत घडल्याने संपूर्ण परिसरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे..Jalna Congress BJP Protest: जालन्यात काँग्रेस-भाजप कार्यकर्ते आमनेसामने; दिल्लीतील आंदोलनाचे पडसाद.याआधी टीमसी नेते आणि माजी खासदार आशिष बॅनर्जी यांचा पक्षाच्या कार्यालयातच मृतदेह सापडल्याने बंगालमध्ये खळबळ उडाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही दुहेरी हत्या अधिक धक्कादायक ठरली आहे. काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांनी या घटनेनंतर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी तुरुंगात असलेल्या तृणमूल काँग्रेस नेते जुब्बर शेख यांच्या सांगण्यावरून हा हल्ला करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला आहे..काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या हत्येचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले, “आम्ही नादिया काँग्रेस नेते अनिसुर रहमान आणि त्यांच्या मुलाच्या हत्येचा तीव्र निषेध करतो. ही घृणास्पद घटना आहे.” नक्काईपारा पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली असून तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.