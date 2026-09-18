देश

Nandigram Bypoll : नंदीग्राम पोटनिवडणुकीआधी मोठी घडामोड; काँग्रेस उमेदवार मिलन प्रधान यांच्यानंतर पक्षातील बड्या नेत्यालाही अटक

Milan Pradhan Arrest : ममता बॅनर्जी यांच्या गटाच्या उमेदवार संचिता प्रधान डे यांनी नंदीग्राम पोटनिवडणुकीतून उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. संचिता प्रधान यांच्या माघारीनंतर ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसचे उमेदवार मिलन प्रधान यांना पाठिंबा जाहीर केला.
Nandigram Bypoll

Nandigram Bypoll Before Election, Political Developments Intensify

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Congress Candidate Milan Pradhan Arrested in Old Case : पश्चिम बंगालच्या नंदीग्राम पोटनिवडणुकीपूर्वी राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. काँग्रेसचे उमेदवार मिलन प्रधान यांना अटक केल्यानंतर आता पक्षाचे सरचिटणीस आणि निरीक्षक सुभासिस भट्टाचार्य यांनाही अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. काँग्रेसने या कारवाईचा निषेध करत हा लोकशाहीवरील हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.

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