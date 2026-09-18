Nandigram Bypoll : नंदीग्राम पोटनिवडणुकीआधी मोठी घडामोड; काँग्रेस उमेदवार मिलन प्रधान यांच्यानंतर पक्षातील बड्या नेत्यालाही अटक

Congress Candidate Milan Pradhan Arrested in Old Case : पश्चिम बंगालच्या नंदीग्राम पोटनिवडणुकीपूर्वी राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. काँग्रेसचे उमेदवार मिलन प्रधान यांना अटक केल्यानंतर आता पक्षाचे सरचिटणीस आणि निरीक्षक सुभासिस भट्टाचार्य यांनाही अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. काँग्रेसने या कारवाईचा निषेध करत हा लोकशाहीवरील हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. .मिलन प्रधान यांना २००७ मधील नंदीग्राम जमीन अधिग्रहणविरोधी आंदोलनाशी संबंधित जुन्या प्रकरणात अटक करण्यात आली. वृत्तानुसार, त्यांच्याविरोधात या आंदोलनाशी संबंधित अनेक प्रकरणे दाखल आहेत. शुक्रवारी त्यांना पूर्व मेदिनीपूरमधील एका हॉटेलमधून ताब्यात घेण्यात आले. .या कारवाईच्या काही तास आधी नंदीग्राम पोटनिवडणुकीच्या राजकारणात मोठा बदल झाला होता. ममता बॅनर्जी यांच्या गटाच्या उमेदवार संचिता प्रधान डे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. अर्ज मागे घेण्यापूर्वी त्यांनी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांची भेट घेतल्याचे वृत्त आहे. .Nandigram Bypoll : पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम पोटनिवडणुकीआधी मोठा ट्विस्ट; ममता बॅनर्जींच्या उमेदवाराची अचानक माघार, नेमकं काय घडलं?.दरम्यान, निवडणूक आयोगाने तृणमूल काँग्रेसमधील दोन्ही गटांना पारंपरिक पक्षाचे नाव आणि ‘जोडाफूल’ चिन्ह वापरण्यास मनाई केली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या गटाला नव्या नाव आणि चिन्हासह पोटनिवडणूक लढवावी लागणार आहे. संचिता प्रधान यांनी माघार घेतल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी नंदीग्राममध्ये काँग्रेसचे उमेदवार मिलन प्रधान यांना पाठिंबा जाहीर केला. इंडिया आघाडी मजबूत करण्यासाठी आणि देशाच्या व्यापक हितासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. .अशातच काँग्रेस उमेदवार आणि पक्षाच्या नेत्यावरील कारवाईमुळे नंदीग्राम पोटनिवडणुकीतील राजकीय संघर्ष आणखी चर्चेत आला आहे..FAQs१. नंदीग्राम पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार कोण आहेत? काँग्रेसने नंदीग्राम पोटनिवडणुकीसाठी मिलन प्रधान यांना उमेदवारी दिली आहे.२. मिलन प्रधान यांना का अटक करण्यात आली? २००७ मधील नंदीग्राम जमीन अधिग्रहणविरोधी आंदोलनाशी संबंधित जुन्या प्रकरणात मिलन प्रधान यांना अटक करण्यात आली.३. सुभासिस भट्टाचार्य कोण आहेत? सुभासिस भट्टाचार्य हे काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि नंदीग्राम पोटनिवडणुकीसाठी पक्षाचे निरीक्षक असल्याचे वृत्त आहे.४. संचिता प्रधान डे यांनी उमेदवारी अर्ज का मागे घेतला? त्यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यामागचे कारण स्पष्ट केलेले नसल्याचे दिलेल्या माहितीतून दिसते; मात्र अर्ज मागे घेण्यापूर्वी त्यांनी शुभेंदू अधिकारी यांची भेट घेतल्याचे वृत्त आहे.५. ममता बॅनर्जी यांनी नंदीग्राममध्ये कोणाला पाठिंबा दिला? संचिता प्रधान डे यांनी माघार घेतल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसचे उमेदवार मिलन प्रधान यांना पाठिंबा जाहीर केला.६. तृणमूल काँग्रेसच्या दोन्ही गटांना ‘जोडाफूल’ चिन्ह का वापरता येणार नाही? दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने तृणमूल काँग्रेसमधील दोन्ही गटांना पारंपरिक पक्षाचे नाव आणि ‘जोडाफूल’ चिन्ह वापरण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या गटाला नव्या नाव आणि चिन्हासह निवडणूक लढवावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.