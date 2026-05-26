BJP Government: भाजप सरकार देणार पाच रुपयांमध्ये मासे-भात भोजन; महिलांसाठी अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्यातील जनकल्याणासाठी अनेक नव्या योजनांची घोषणा केली असून, पाच रुपयांत मासे-भात भोजन, महिलांसाठी 'अन्नपूर्णा योजना' आणि मद्यविक्री दुकानांवर निर्बंध यांचा त्यात समावेश आहे..कल्याणी येथे झालेल्या प्रशासकीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अधिकारी यांनी सांगितले की, २७ मेपासून 'अन्नपूर्णा योजने'चे अर्ज वाटप सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा तीन हजार रुपये दिले जाणार आहेत. "या योजनेचा लाभ सर्व भारतीय महिलांना मिळू शकतो," असे त्यांनी स्पष्ट केले..राज्य सरकारकडून आठवड्यातून दोनदा सुमारे ४०० विशेष कँटीनमध्ये पाच रुपयांत मासे-भात भोजन उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. सर्वसामान्यांना परवडणारे अन्न उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे..याशिवाय शाळा, महाविद्यालये आणि धार्मिक स्थळांच्या एक किलोमीटर परिसरात मद्यविक्री दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली जाणार नसल्याचे अधिकारी यांनी स्पष्ट केले. सामाजिक वातावरण आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.अधिकारी यांनी राज्यात स्वतंत्र आयुष विभाग स्थापन करण्याची घोषणाही केली. हा विभाग आरोग्य विभागापासून वेगळा कार्यरत राहणार आहे.