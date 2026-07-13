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Crime News: आई, दार बंद करून माझ्यासोबत...; ६ वर्षांच्या चिमुकल्यासोबत विकृत कृत्य, संतापजनक घटनेनं खळबळ

Child Sexual Abuse News: एका सहा वर्षांच्या इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यावर त्याच्याच शाळेतील स्वच्छतागृहाच्या कर्मचाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केला. शाळेबाहेर झालेल्या मोठ्या आंदोलनानंतर आरोपीला अटक करण्यात आली.
Child Sexual Abuse

Child Sexual Abuse

ESakal

Vrushal Karmarkar
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पश्चिम बंगालच्या मेदिनीपूर जिल्ह्यात एक लाजिरवाणी घटना उघडकीस आली आहे. एका ६ वर्षांच्या मुलावर विनयभंगाचा आरोप आहे. घरी परतल्यावर मुलाने आपल्या कुटुंबीयांना या घृणास्पद घटनेबद्दल सांगितले. त्याचे म्हणणे ऐकून कुटुंबीयांना धक्का बसला. कुटुंबीयांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. पीडित मुलाच्या आईच्या म्हणण्यानुसार, तिचा ६ वर्षांचा मुलगा शुक्रवारी (१० जुलै) शाळेत गेला होता.

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