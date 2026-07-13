Crime News: आई, दार बंद करून माझ्यासोबत...; ६ वर्षांच्या चिमुकल्यासोबत विकृत कृत्य, संतापजनक घटनेनं खळबळ

पश्चिम बंगालच्या मेदिनीपूर जिल्ह्यात एक लाजिरवाणी घटना उघडकीस आली आहे. एका ६ वर्षांच्या मुलावर विनयभंगाचा आरोप आहे. घरी परतल्यावर मुलाने आपल्या कुटुंबीयांना या घृणास्पद घटनेबद्दल सांगितले. त्याचे म्हणणे ऐकून कुटुंबीयांना धक्का बसला. कुटुंबीयांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. पीडित मुलाच्या आईच्या म्हणण्यानुसार, तिचा ६ वर्षांचा मुलगा शुक्रवारी (१० जुलै) शाळेत गेला होता. .जेव्हा ती त्याला घ्यायला आली, तेव्हा तो खूप अस्वस्थ दिसत होता. घरी आल्यावर त्याने सांगितले की, मुलांच्या स्वच्छतागृहातील अटेंडंटने दरवाजा बंद करून त्याचा विनयभंग केला. आरोपीच्या मित्राने दरवाजा ठोठावल्यावरच त्याने मुलाला सोडले, नाहीतर त्याच्या मुलाचा श्वास गुदमरत होता आणि तो बेशुद्धही होऊ शकला असता. त्यांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर आरोपीला पाठीशी घालण्याचा आणि कोणतीही कारवाई न करण्याचा आरोपही केला..Kolhapur Police Raid : मुंबई-पुण्यातून आणल्या जायच्या महिला; व्हॉट्सॲप ग्रुप करून वाशीतील लॉजमध्ये सुरू होता वेश्याव्यवसाय, हायप्रोफाईल रॅकेटचा पोलिसांकडून पर्दाफाश.आम्ही तक्रार केली, तेव्हा मुख्याध्यापकांनी आरोपीची बाजू घेतली. त्यांनी पोलिसांना कळवलेही नाही आणि शाळेची बदनामी होईल असे सांगून आम्हालाही तसे करू दिले नाही, असे ते म्हणाले. प्रकरण चिघळल्यावर, इतर मुलांच्या पालकांनीही आंदोलन केले आणि आरोपीवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यानंतर, आरोपीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. .Pune Crime: आंबेगाव तालुक्यात संतापाची लाट; बालिकेच्या विनयभंगप्रकरणी शिंगवे गाव बंद, जनआक्रोश मोर्चा.पीडितेच्या आईनेही शाळेच्या निष्क्रियतेचा निषेध केला आणि मुख्याध्यापकांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली. त्या म्हणाल्या, "मदत करण्याऐवजी, शिक्षक अनुचित टिप्पणी करत आहेत; आम्ही या शिक्षकांना निलंबित करण्याचीही मागणी करतो." इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थिनीवर झालेल्या कथित लैंगिक हल्ल्याबाबत पोलीस अधीक्षक पापिया सुलताना म्हणाल्या, "या प्रकरणातील पीडित मुलगी असल्याने, आम्ही अधिक तपशील सार्वजनिक करू इच्छित नाही. आम्ही विद्यार्थिनीवर लैंगिक हल्ला झाल्याचा गुन्हा तात्काळ दाखल केला आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.