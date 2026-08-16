ममतांचे निकटवर्तीय आणि विधानसभेच्या माजी उपसभापतींचा संशयास्पद मृत्यू, लटकलेल्या अवस्थेत पक्ष कार्यालयातच आढळला मृतदेह

पश्चिम बंगाल विधानसभेचे माजी उपसभापती आणि टीएमसीचे आमदार आशीष बॅनर्जी यांचा पक्षाच्या कार्यालयात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे. रामपुरहाटमधील त्यांच्या निवासस्थानी असलेल्या कार्यालयातच संशयास्पद अवस्थेत त्यांचा मृतदेह आढळून आलाय. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. आशीष बॅनर्जी हे ममता बॅनर्जींचे निकटवर्तीय मानले जात होते..आशीष बॅनर्जी यांच्या मृत्यूची माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा केल्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. पोलिसांचे पथक सखोल चौकशी करत आहे..CAG Report : रेल्वे स्थानकातील पाणी पिता? CSMT, कल्याण, लोणावळ्यातही तपासणी; कॅगच्या अहवालात धक्कादायक खुलासा.तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक अशी आशीष बॅनर्जी यांची ओळख होती. बीरभूम जिल्ह्यातील रामपुरहाट मतदारसंघातून ते आमदार होते. २००१, २००६, २०११, २०१६ आणि २०१२ मध्ये सलग पाच वेळा त्यांनी विजय मिळवला होता. २०२६च्या निवडणुकीत त्यांना भाजपच्या धुब्रा साहा यांच्याकडून पराभवाचा धक्का बसला होता..ममता बॅनर्जी पहिल्यांचा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्या तेव्हापासून आशीष बॅनर्जी यांनी विविध पदं भूषवली आहेत. त्यांच्याकडे शिक्षण मंत्री पद, कृषीमंत्री पदही होतं. विधानसभेच्या उपसभापतीची धुराही त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.