TMC Leaders Join Congress : ममता बॅनर्जींना मोठा धक्का! १०० हून अधिक नेते-कार्यकर्त्यांनी पक्ष सोडला; यावेळी भाजप नाही तर कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश

TMC leaders join Congress in Malda as West Bengal : पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला असून तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) ममता बॅनर्जी गटाला मोठा धक्का बसला आहे. मालदा जिल्ह्यातील महिश बथानी परिसरातील तृणमूल काँग्रेसच्या १०० हून अधिक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यामध्ये १३ पंचायत सदस्य, एका पंचायत समिती सदस्यासह प्रादेशिक पक्षाध्यक्ष आणि ब्लॉक उपाध्यक्षांचाही समावेश असल्याचे प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तात म्हटले आहे. राज्यातील दोन विधानसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या पक्षांतरामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे..रविवारी बलरामपूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात या नेते-कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यावेळी जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष, राज्य काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार बी. हलदर यांच्यासह पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते. या पक्षांतरामुळे मालदा जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..West Bengal Politics: पक्षात काहीतरी मोठं शिजतंय? ममतांच्या एका निर्णयाने राजकीय वर्तुळात खळबळ, अचानक उचललं मोठं पाऊल.काँग्रेसचा पूर्वी बालेकिल्लामहिश बथानी परिसर हा एकेकाळी काँग्रेसचा प्रभाव असलेला भाग म्हणून ओळखला जात होता. मात्र, पश्चिम बंगालच्या राजकारणात ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसचा प्रभाव वाढल्यानंतर येथील राजकीय परिस्थितीत मोठा बदल झाला. आता तृणमूलच्या स्थानिक नेते-कार्यकर्त्यांच्या काँग्रेस प्रवेशामुळे या भागात पुन्हा काँग्रेसला संघटनात्मक बळ मिळण्याची चर्चा सुरू झाली आहे..दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या राजकारणात तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील संघर्षही महत्त्वाचा ठरत आहे. आगामी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध पक्षांकडून संघटनात्मक पातळीवर मोर्चेबांधणी सुरू आहे..काँग्रेसमध्ये प्रवेश का?वृत्तानुसार, तृणमूल काँग्रेस सोडून काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले शराफत अली यांनी पक्षबदलाचे कारण स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत तृणमूलसारख्या प्रादेशिक पक्षाला भाजपविरोधात प्रभावीपणे लढणे कठीण आहे. त्यामुळे भाजपचा सामना करण्यासाठी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याचे त्यांनी सांगितले..West Bengal Political Crisis : ममतांना मोठा धक्का, 60 बंडखोरांनी मांडली वेगळी चूल; गटनेते पदी ऋतब्रत यांची निवड, पक्ष चिन्हावरही केला दावा.दोन विधानसभा जागांवर पोटनिवडणूकपश्चिम बंगालमधील दोन विधानसभा मतदारसंघांसाठी ६ ऑक्टोबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीचा निकाल ९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला जाणार आहे. नंदीग्राम मतदारसंघ सुवेंदू अधिकारी यांनी जागा सोडल्यानंतर रिक्त झाला आहे. दुसरीकडे, रेजीनगर मतदारसंघाची जागा रिक्त झाल्यानंतर तेथेही पोटनिवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी विविध पक्षांनी आपापले उमेदवार मैदानात उतरवले आहेत.. नाव आणि चिन्हाचा वाददरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या नाव आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील वादही न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला या प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संबंधित पक्षांना शपथपत्रे किंवा अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर युक्तिवाद पूर्ण करून निवडणूक आयोगाने तीन महिन्यांच्या आत या प्रकरणावर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत..त्यामुळे एका बाजूला पोटनिवडणुकीची राजकीय तयारी सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला तृणमूल काँग्रेसच्या संघटनात्मक हालचाली आणि पक्षाच्या नाव-चिन्हासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया यामुळे पश्चिम बंगालचे राजकारण पुन्हा चर्चेत आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.