West Bengal Rains : पश्चिम बंगालमध्ये पावसाचा कहर; दार्जिलिंगमधील भूस्खलनात आतापर्यत १८ जणांचा मृत्यू, पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक

Summaryपश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यात सततच्या मुसळधार पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. भूस्खलन आणि पूल कोसळण्याच्या घटनांमध्ये आतापर्यंत १८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. दोन लोक बेपत्ता असून मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती आहे. .उत्तर बंगालमध्ये सततच्या मुसळधार पावसामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. दार्जिलिंग जिल्ह्यात भूस्खलन आणि पूल कोसळण्याच्या घटनांमध्ये आतापर्यंत १८ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि दोघे बेपत्ता आहेत. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मिरिक आणि सुखिया भागात भूस्खलनात अनेक जण जखमी झाले आहेत. या आपत्तीनंतर दार्जिलिंग जिल्हा पोलिस मदत आणि बचाव कार्यात गुंतले आहेत. कालिम्पोंगमधील परिस्थिती अजूनही गंभीर आहे. सततच्या पावसामुळे अनेक भागात संपर्क तुटला आहे आणि रस्ते वाहतूक विस्कळीत झाली आहे..पंतप्रधान मोदींकडून शोक व्यक्तदार्जिलिंग पूल कोसळण्याच्या घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान मोदींनी दुःख व्यक्त केले. इंस्टाग्रामवरील पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदींनी लिहिले की, "दार्जिलिंगमध्ये पूल कोसळून झालेल्या जीवितहानीबद्दल मी खूप दुःखी आहे. ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले त्यांच्याप्रती माझी संवेदना. जखमी लवकर बरे व्हावेत यासाठी मी प्रार्थना करतो." मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनाच्या पार्श्वभूमीवर दार्जिलिंग आणि आसपासच्या भागातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. बाधितांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. असो पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. .राष्ट्रपतींनी व्यक्त केले दु:खराष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केले. राष्ट्रपती भवनातून केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंगमध्ये मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनामुळे झालेली जीवितहानी अत्यंत दुःखद आहे. मी शोकाकुल कुटुंबांप्रती माझ्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो. बचाव आणि मदत कार्याच्या यशासाठी आणि जखमीं लवकर बरे होण्यासाठी मी प्रार्थना करते.".FAQsप्र.१: दार्जिलिंगमध्ये पावसामुळे किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे?➡️ आतापर्यंत १८ लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.प्र.२: कोणत्या भागांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झाले आहे?➡️ मिरिक, सुखिया आणि कालिम्पोंग परिसरात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे.प्र.३: बचाव आणि मदतकार्य सुरू आहे का?➡️ होय, दार्जिलिंग जिल्हा पोलिस आणि स्थानिक प्रशासन बचाव कार्यात गुंतले आहेत.प्र.४: पंतप्रधान मोदींनी या घटनेबाबत काय प्रतिक्रिया दिली?➡️ त्यांनी शोक व्यक्त करून मृतांच्या कुटुंबीयांना संवेदना आणि मदतीचे आश्वासन दिले.प्र.५: वाहतुकीची स्थिती कशी आहे? ➡️ अनेक रस्ते आणि पूल कोसळल्यामुळे वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे.प्र.६: भविष्यात आणखी पावसाची शक्यता आहे का? ➡️ हवामान खात्याने उत्तर बंगालमध्ये पुढील काही दिवस पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.