West Bengal STF: नेत्यांना ‘हनी ट्रॅप’मध्ये गोवण्याचा कट, ‘जैशे’च्या दहशतवाद्याचा गौप्यस्फोट; जंतरमंतरही घातपाताचा प्रयत्न होता, मुख्यमंत्री होते लक्ष्य?

कोलकता : पोलिसांचे गणवेश मिळवून एक गट जंतरमंतरवरील आंदोलनात न्यायचा आणि तेथे घातपात घडवून आणायचा, असा कट ‘जैशे महंमद’चा हस्तक महंमद हमिम मोंडलने रचला होता, असा गौप्यस्फोट पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या विशेष पोलिस दलाने (एसटीएफ) केला आहे. त्याचबरोबर पश्चिम बंगालमधील राजकीय नेत्यांना ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकवत, त्यांच्याकडून गोपनीय माहिती काढण्यासाठीही तो प्रयत्नशील होता, असेही सांगण्यात येत आहे..‘एसटीएफ’ने हमिम आणि त्याची मैत्रीण अर्पिता सरकार यांना शुक्रवारी अटक केली. त्यांच्या चौकशीमध्ये अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत असल्याची माहिती ‘एसटीएफ’च्या अधिकाऱ्यांनी दिली. हमिम हा ‘जैशे महंमद’च्या पाकिस्तानातील हस्तकांच्या संपर्कात होता आणि त्यांच्या इशाऱ्यावरून त्याने घातपाताचे कट रचले होते. त्याच्याकडून मेक्सिको आणि ब्रिटनचे सीमकार्ड मिळाले आहेत..त्याच्या मदतीने तो देशाच्या विविध भागातील स्लीपर सेलच्या संपर्कात होता, असे सांगण्यात येते. अर्पिता सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर असून, ती मूळची झारखंडची आहे. ती चार वर्षांपासून इन्स्टाग्रामवरून हमिमच्या संपर्कात होती; तर काही महिन्यांपासून ते प्रत्यक्ष संपर्कात होते. त्यांच्यामध्ये प्रेमसंबंध होते. पश्चिम बंगालमधील राजकीय नेत्यांच्या संपर्कात येण्यासाठी हमिम अर्पिताचा वापर करण्याच्या प्रयत्नात होता. यातूनच त्याने एका राज्यमंत्र्याच्या मुलाला ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकवून त्याचे अपहरण करण्याचा आणि खंडणी उकळण्याचा डाव रचला होता. मात्र, त्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी या दोघांना अटक केली होती. या दोघांनी काही नेत्यांविषयी वैयक्तिक माहिती गोळा केली होती..फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या न्यायाधीशांची तडकाफडकी बदली, आता न्यायमूर्ती अजय गुप्ता यांच्याकडे नीट पेपरफुटीची सुनावणी.या सर्व प्रकरणांमध्ये अर्पिता ‘हनी ट्रॅप’चा प्रयत्न करत होती आणि या प्रभावशाली नेत्यांकडून गोपनीय माहिती मिळविण्याच्या तयारीत होती. जंतरमंतरवर ‘कॉक्रोच जनता पक्षा’चे (सीजेपी) आंदोलन सुरू असताना, पाकिस्तानातील हस्तकांनी हमिमला तेथे घातपात घडविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यासाठी काही पोलिस गणवेश मिळवून, एका गटासह आंदोलनस्थळी प्रवेश मिळविण्याचा आणि तेथे घातपात घडवून आणण्यास सांगितले होते, असाही दावा करण्यात येत आहे. हमिम प्रत्यक्ष जंतरमंतरवर जाऊन आला की नाही, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही..पोलिसांकडून हमिम आणि अर्पिता यांच्यातील संवाद, तसेच हमिमच्या मोबाइलमधून त्याचे पाकिस्तानातील हस्तकांबरोबर काय बोलणे झाले, याची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच, त्यांना परदेशातून कशा पद्धतीने पैसा येत होता, याचाही तपास करण्यात येत आहे. भट्टी टोळीच्या संपर्कात पाकिस्तानातील शाहजाद भट्टी टोळीकडून देशातील अनेक तरुणांना गळाशी लावण्याचा प्रयत्न असून, या टोळीतील काही हस्तकांची नावे हमिमच्या चौकशीत समोर आली आहेत. हमिम चार महिन्यांपासून या सर्वांच्या संपर्कात होता, असेही सांगण्यात येते. व्हीआयपींवर लक्ष ठेवण्याबरोबरच नवे सदस्यांची भरती करणे आणि पश्चिम बंगालमध्ये मोड्यूल वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे, याची जबाबदारी हमिमवर देण्यात आली होती..Pune Airport: पुणे विमानतळाचा नवा विक्रम! एका दिवसात २१६ विमानांची वाहतूक; ३३ हजार प्रवाशांचा टप्पा पार.सुवेंदू अधिकारी होते लक्ष्य? मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्यासह राज्यातील काही महत्त्वाचे राजकीय नेते आणि पोलिस अधिकारी हमिमच्या रडारवर होते, असे सांगण्यात येत आहे. हमिमकडे मुख्यमंत्र्यांविषय़ी अनेक गोपनीय माहिती मिळाली आहे. त्यामध्ये त्यांचा रोजच्या प्रवासाच्या वेळा व मार्ग, सुरक्षेचे वेळापत्रक यांचा समावेश आहे. तो त्यांच्या दिनक्रमावर लक्ष ठेवून होता व त्याची माहिती संकलित करत होता, असा संशय आहे. त्यांना लक्ष्य करण्याचे आदेश पाकिस्तानातील हस्तकांकडून मिळाले होते का, याचाही तपास करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.