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West Bengal STF: नेत्यांना ‘हनी ट्रॅप’मध्ये गोवण्याचा कट, ‘जैशे’च्या दहशतवाद्याचा गौप्यस्फोट; जंतरमंतरही घातपाताचा प्रयत्न होता, मुख्यमंत्री होते लक्ष्य?

STF Uncovers Alleged Jaish-Linked Conspiracy: राजकीय नेत्यांना हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा कथित कट, जंतरमंतरवरील घातपाताचा संशय आणि परदेशी संपर्कांच्या दिशेने तपास सुरू असल्याची माहिती तपास यंत्रणांनी दिली आहे.
West Bengal STF

West Bengal STF

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोलकता : पोलिसांचे गणवेश मिळवून एक गट जंतरमंतरवरील आंदोलनात न्यायचा आणि तेथे घातपात घडवून आणायचा, असा कट ‘जैशे महंमद’चा हस्तक महंमद हमिम मोंडलने रचला होता, असा गौप्यस्फोट पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या विशेष पोलिस दलाने (एसटीएफ) केला आहे. त्याचबरोबर पश्चिम बंगालमधील राजकीय नेत्यांना ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकवत, त्यांच्याकडून गोपनीय माहिती काढण्यासाठीही तो प्रयत्नशील होता, असेही सांगण्यात येत आहे.

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