TMC Leader Abdur Rahim Bakshi Threatens BJP MLA Shankar Ghosh with Acid Attack : पश्चिम बंगालच्या मालदा जिल्ह्यातील तृणमूल काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुर रहीम बख्शी यांनी पुन्हा एकदा आक्षेपार्ह विधान केलं आहे. बख्शी यांनी भाजपा आमदार शंकर घोष यांना थेट अॅसिड हल्ल्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे बख्शी यांनी अशाप्रकारे धमकी देण्याची ही पहिलीची वेळ नाही. यापूर्वी त्यांनी भाजपा, सीपीआय (एम), आणि काँग्रेसच्या नेत्यांचे हात-पाय तोडण्याची धमकी दिली होती..बख्शी यांनी नेमकं काय म्हटलं?सभेला संबोधित करताना बख्शी यांनी भाजपा आमदार शंकर घोष यांचा थेट नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले की "जो निर्लज्जपणे म्हणतो की बंगालमधील 30 लाख स्थलांतरित मजूर, जे बाहेर काम करतात, ते बंगाली नाहीत, ते रोहिंग्या किंवा बांगलादेशी आहेत... मी तेव्हाही सांगितलं होतं आणि आजही सांगतोय, जर मी हे पुन्हा ऐकलं, तर मी तुझ्या तोंडात अॅसिड टाकून तुझा आवाज कायमचा बंद करेन. तुझा चेहरा अॅसिडने जाळून टाकेन. हे लक्षात ठेव, हा पश्चिम बंगाल आहे. आम्ही बंगाली तुम्हाला बोलू देणार नाही.".Bihar NDA Seat Sharing : बिहारमध्ये 'NDA'चा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला; JDU, BJP किती जागा लढवणार?.बख्शी यांनी यावेळी उपस्थितांना भाजपाचा झेंडा फाडण्याचे आणि पक्षाचा सामाजिक बहिष्कार घालण्याचे आवाहनही केलं. या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. . यावरून आता विविध राजकीय प्रतिक्रियाही उमटू लागल्या आहेत..भाजपाने बख्शी यांच्या या धमकीचा निषेध केला आहे. मालदा उत्तरचे भाजपा खासदार खगेन मुर्मू यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, "ही टीएमसीची संस्कृती आहे. त्यांचे काम लोकांना घाबरवणे आणि धमकावणे आहे. मालदा येथे अशा धमक्या आता रोजच्या झाल्या आहेत. टीएमसीचे जिल्हाध्यक्ष प्रसिद्धीसाठी अशी वक्तव्ये देतात. आगामी विधानसभा निवडणुकीत पराभवाच्या भीतीमुळे त्यांच्यातील हताशा दिसून येते.".Congress Vs BJP : देशाचे संरक्षण करण्यात सरकार अपयशी; आयात शुल्कावरून काँग्रेसची टीका.महत्त्वाचे म्हणजे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बख्शी यांना बऱ्याचदा समजावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना ताकीदही दिली. मात्र, तरीही त्यांच्याकडून अशाप्रकारची विधानं सुरुच आहेत. त्यामुळे पक्षाची प्रतिमा डागाळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.