Political Controversy : ''मी तुझ्या चेहऱ्यावर अ‍ॅसिड फेकेन''; भाजपा आमदाराला कुणी दिली धमकी; नेमकं प्रकरण काय?

Political Controversy in Malda West Bengal : बख्शी यांनी यावेळी उपस्थितांना भाजपाचा झेंडा फाडण्याचे आणि पक्षाचा सामाजिक बहिष्कार घालण्याचे आवाहनही केलं. त्यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.
Shubham Banubakode
TMC Leader Abdur Rahim Bakshi Threatens BJP MLA Shankar Ghosh with Acid Attack : पश्चिम बंगालच्या मालदा जिल्ह्यातील तृणमूल काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुर रहीम बख्शी यांनी पुन्हा एकदा आक्षेपार्ह विधान केलं आहे. बख्शी यांनी भाजपा आमदार शंकर घोष यांना थेट अॅसिड हल्ल्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे बख्शी यांनी अशाप्रकारे धमकी देण्याची ही पहिलीची वेळ नाही. यापूर्वी त्यांनी भाजपा, सीपीआय (एम), आणि काँग्रेसच्या नेत्यांचे हात-पाय तोडण्याची धमकी दिली होती.

Bjp
West Bengal
TMC

