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West Bengal TMC Politics: पश्चिम बंगालमधील राजकीय भूकंपानंतर भाजपने दिली पहिली प्रतिक्रिया; नवीन गट सत्तेत जाणार का?

Ritabrata Banerjee Leads Rebel Camp: विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीमध्ये पक्षाच्या मुख्य नेतृत्वाने नियमांचे आणि प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही या नवीन गटाने केला आहे.
Rebel MLAs Speaker Recognition

Rebel MLAs Speaker Recognition

esakal

संतोष कानडे
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Trinamool Congress faces a massive split in West Bengal: जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंड केलं आणि वेगळा गट स्थापन केला. तसाच राजकीय भूकंप पश्चिम बंगालमध्ये झाला आहे. राज्यातील तृणमूल काँग्रेसच्या ६० आमदारांनी बंड करत वेगळा गट स्थापन केला. विधानसभा अध्यक्षांनी ६० आमदारांच्या या वेगळ्या गटाला अधिकृत मान्यता दिलीय.

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