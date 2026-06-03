West Bengal TMC Politics: पश्चिम बंगालमधील राजकीय भूकंपानंतर भाजपने दिली पहिली प्रतिक्रिया; नवीन गट सत्तेत जाणार का?

Trinamool Congress faces a massive split in West Bengal: जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंड केलं आणि वेगळा गट स्थापन केला. तसाच राजकीय भूकंप पश्चिम बंगालमध्ये झाला आहे. राज्यातील तृणमूल काँग्रेसच्या ६० आमदारांनी बंड करत वेगळा गट स्थापन केला. विधानसभा अध्यक्षांनी ६० आमदारांच्या या वेगळ्या गटाला अधिकृत मान्यता दिलीय. .या राजकीय भूकंपावर आता भारतीय जनता पक्षाकडून पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया आली आहे. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. "ममता बॅनर्जी यांच्या 'निर्ममतेमुळे' (क्रूरतेमुळे) त्यांची स्वतःची तृणमूल काँग्रेस पार्टी आज 'तृण-तृण' (तुकडे-तुकडे) झाली आहे," असा सणसणीत टोला केशव प्रसाद मौर्य यांनी लगावला आहे..इतके उद्योग करूनही 'कमळी' अखेर परीक्षेत पास झालीच; किती टक्के मिळाले माहितीयेत? प्रेक्षकांनाही आश्चर्याचा धक्का .काय म्हणाले ऋताब्रता बॅनर्जी?या संपूर्ण राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी असलेले तृणमूल काँग्रेसचे बंडखोर नेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी मोठा दावा केला आहे. त्यांच्याकडे सध्या पक्षाच्या अधिकृत चिन्हावर निवडणूक जिंकून आलेल्या ५८ आमदारांचा भक्कम गट तयार असून, लवकरच आणखी दोन आमदार या गोटात सामील होणार आहेत, ज्यामुळे ही संख्या ६० वर पोहोचेल..या नव्या गटाच्या रचनेबाबत माहिती देताना ऋतब्रत म्हणाले की, जावेद खान, संदीपन साहा, सबीना यास्मिन आणि शिउली साहा यांची तृणमूल बंडखोर विधीमंडळ पक्षाच्या उपनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा गट सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना कडाडून विरोध करेल, मात्र कोणत्याही कारणाशिवाय विनाकारण विरोध केला जाणार नाही..DK Shivakumar Net Worth : डी. के. शिवकुमार देशातील 'सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री! 5 वर्षांत संपत्तीत 500 कोटींची वाढ, त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल.विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीमध्ये पक्षाच्या मुख्य नेतृत्वाने नियमांचे आणि प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यासोबतच त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना आवाहन केले की, त्यांनी तृणमूल विधीमंडळ पक्षाचे 'मुख्य सल्लागार' म्हणून जबाबदारी स्वीकारावी. संसदीय नियमांनुसार विधानसभेतील त्यांचा हा नवा गटच आता 'खरा आणि मुख्य विरोधी पक्ष' असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.. या मोठ्या फुटीमुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.