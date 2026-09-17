TMC Symbol Row : निवडणूक आयोगाने 'तृणमूल'चे चिन्ह गोठवले ! ममता आणि रितब्रता गटांकडून मागवले नवे चिन्ह अन् नाव

TMC Symbol Row: Election Commission Freezes Twin Flowers Symbol : पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे दोन गट पडले आहेत. पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हावरून ममता बॅनर्जी आणि रितब्रता बॅनर्जी यांच्यात वाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, पोटनिवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने पक्षाचे मूळ 'जुळी फुले' (Twin Flowers) हे चिन्ह गोठवले आहे. परिणामी, आयोगाने प्रत्येक गटाला स्वतंत्र चिन्हे बहाल केल्यामुळे, आता हे दोन्ही गट नंदीग्राम आणि रेजीनगरमधील निवडणुका वेगवेगळ्या चिन्हांवर लढवतील..विशेष म्हणजे, नंदीग्राम आणि रेजीनगर विधानसभा मतदारसंघांत ६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी तृणमूल काँग्रेसच्या दोन्ही गटांतील उमेदवारांनी बुधवारी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. सुरुवातीला त्यांनी तृणमूल काँग्रेसचे नाव आणि 'जुळी फुले' हे चिन्ह वापरून अर्ज दाखल केले होते. मात्र, आयोगाच्या निर्णयानंतर आता दोन्ही गटांचे उमेदवार वेगवेगळ्या चिन्हांवर निवडणूक लढवणार आहेत..ममता बॅनर्जी यांच्या गटाकडून नंदीग्रामसाठी संचिता प्रधान आणि रेजीनगरसाठी रबिउल आलम चौधरी यांना उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरवण्यात आले आहे. दुसरीकडे, रितब्रता बॅनर्जी यांच्या गटाचे प्रतिनिधित्व करत मोहम्मद एतेशमुल हक आणि सफिउद्दीन शेख हे अनुक्रमे नंदीग्राम आणि रेजीनगरमधून निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. सुरुवातीला दोन्ही गटांनी पक्षाचे नाव आणि चिन्ह तेच वापरण्याची इच्छा दर्शवली होती..TMC कुणाची? बंडखोर पक्षाच्या नावासह चिन्हावर दावा करणार; शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या वाटेवर ममतांचा पक्ष.मात्र, आता आयोगाचा निर्णय आल्यामुळे दोन्ही गटांचे उमेदवार स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढवतील. याचा अर्थ असा की, जरी हे उमेदवार पूर्वी एकाच पक्षाच्या बॅनरखाली होते, तरी आता मतदारांना दोन वेगळे चेहरे पाहायला मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.