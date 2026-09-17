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TMC Symbol Row : निवडणूक आयोगाने 'तृणमूल'चे चिन्ह गोठवले ! ममता आणि रितब्रता गटांकडून मागवले नवे चिन्ह अन् नाव

West Bengal Bypolls : पोटनिवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने तृणमूल काँग्रेसचे मूळ ‘जुळी फुले’ चिन्ह गोठवले आहे. नंदीग्राम आणि रेजीनगरमध्ये ६ ऑक्टोबरला होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत दोन्ही गटांचे उमेदवार स्वतंत्र चिन्हांवर लढणार आहेत.
Election Commission Freezes Twin Flowers Symbol

Election Commission Freezes Twin Flowers Symbol

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

TMC Symbol Row: Election Commission Freezes Twin Flowers Symbol : पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे दोन गट पडले आहेत. पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हावरून ममता बॅनर्जी आणि रितब्रता बॅनर्जी यांच्यात वाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, पोटनिवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने पक्षाचे मूळ 'जुळी फुले' (Twin Flowers) हे चिन्ह गोठवले आहे. परिणामी, आयोगाने प्रत्येक गटाला स्वतंत्र चिन्हे बहाल केल्यामुळे, आता हे दोन्ही गट नंदीग्राम आणि रेजीनगरमधील निवडणुका वेगवेगळ्या चिन्हांवर लढवतील.

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