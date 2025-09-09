देश

CP Radhakrishnan देशाचे १७ वे उपराष्ट्रपती, आता सुविधा काय मिळणार? पगाराचा आकडा वाचून व्हाल थक्क

Vice President CP Radhakrishnan Salary: राज्यसभा सचिव आणि निवडणूक अधिकारी पीसी मोदी यांनी एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन यांची भारताचे पुढील उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाल्याची घोषणा केली.
Vice President CP Radhakrishnan

Vice President CP Radhakrishnan

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

सीपी राधाकृष्णन यांनी उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक जिंकली आहे. ते देशाचे १७ वे उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आले आहेत. निवडणुकीत त्यांना ४५२ मते मिळाली. दुसरीकडे, बी सुरदासन रेड्डी यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. रेड्डी यांना ३०० मते मिळाली. २१ जुलै रोजी जगदीप धनखड यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानंतर हे पद रिक्त झाले आणि त्यासाठी निवडणुका घेणे आवश्यक झाले होते.

Loading content, please wait...
political
salary
vice president
Vice Presidential election India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com