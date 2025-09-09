CP Radhakrishnan देशाचे १७ वे उपराष्ट्रपती, आता सुविधा काय मिळणार? पगाराचा आकडा वाचून व्हाल थक्क

सीपी राधाकृष्णन यांनी उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक जिंकली आहे. ते देशाचे १७ वे उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आले आहेत. निवडणुकीत त्यांना ४५२ मते मिळाली. दुसरीकडे, बी सुरदासन रेड्डी यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. रेड्डी यांना ३०० मते मिळाली. २१ जुलै रोजी जगदीप धनखड यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानंतर हे पद रिक्त झाले आणि त्यासाठी निवडणुका घेणे आवश्यक झाले होते. .यासाठी एनडीएने सीपी राधाकृष्णन यांना उमेदवारी देण्यात आली. तर विरोधी इंडिया अलायन्सने बी. सुरदर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी जाहीर केली. यात सीपी राधाकृष्णन यांचा विजय झाला आहे. अशा परिस्थितीत भारताच्या उपराष्ट्रपती पदाच्या आलिशान सुविधा आणि पगाराबद्दल जाणून घेऊया जे निवडणूक जिंकताच त्यांना मिळू लागतात..CP Radhakrishnan Vice President of India : सी पी राधाकृष्णन भारताचे नवे उपराष्ट्रपती; इंडिया आघाडीच्या बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव!.सर्वप्रथम, पगाराबद्दल बोलूया, भारताच्या उपराष्ट्रपतींना मासिक ४ लाख रुपये पगार मिळतो. उपराष्ट्रपतींना नियमित पगार मिळत नाही. परंतु त्यांना राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून काम केल्याबद्दल ही रक्कम आणि भत्ता मिळतो. याशिवाय, महागाई भत्ता (DA) देखील जोडला जातो. जो वेळोवेळी वाढत राहतो. याशिवाय, त्यांना इतर सुविधा देखील मिळतात..निवडणूक जिंकताच, उपराष्ट्रपतींना दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थान, आरोग्य सुविधा, रेल्वे-विमान प्रवास, लँडलाइन, मोबाईल फोन सेवा, वैयक्तिक सुरक्षा आणि कर्मचारी मिळतात. याशिवाय त्यांच्यासोबत नेहमीच आलिशान गाड्यांचा ताफा असतो. शिक्षणाच्या बाबतीत, मुलांना सरकारी शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये फी माफी आणि इतर फायदे मिळतात. परदेश दौऱ्यांदरम्यान राजनैतिक पासपोर्ट, हॉटेल बुकिंग आणि प्रोटोकॉल सुविधा..Siachen Avalanche: मोठी बातमी! सियाचीन ग्लेशियर हिमस्खलन; भारतीय लष्कराचे ३ जवान शहीद, बचावकार्य सुरू.पद सोडल्यानंतरही, माजी उपराष्ट्रपतींना सरकारकडून अनेक सुविधा दिल्या जातात, ज्यामध्ये आजीवन पेन्शनचा समावेश आहे, जे सध्याच्या पगाराच्या ५० टक्के आहे. याशिवाय, टाइप-८ बंगला, वैयक्तिक सचिव, सहाय्यक, सुरक्षा, डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांसह इतर अनेक सुविधा सुरू राहतात. मृत्यूनंतर, पत्नीला टाइप-७ बंगला आणि काही सुविधा मिळतात. .भारतात उपराष्ट्रपतीची निवड ही एक विशेष प्रक्रिया आहे, जी संविधानाच्या कलम ६६ अंतर्गत केली जाते. ही निवडणूक लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांकडून गुप्त मतदानाद्वारे केली जाते. उपराष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान मतपत्रिकेद्वारे आणि एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणालीद्वारे केले जाते. यामध्ये, खासदार प्राधान्याच्या आधारावर त्यांच्या आवडत्या उमेदवाराला मतदान करतात. गुप्त मतदानामुळे, कोणता खासदार कोणाला मतदान करतो हे कोणालाही कळत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.