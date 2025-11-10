Delhi Blast: दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोटासाठी स्टिकी बॉम्ब वापरल्याचा पोलिसांना संशय; ते नेमकं काय असतं अन् वापर कसा करतात?

सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात अकरा जणांचा मृत्यू झाला आहे. एलएनजेपी रुग्णालयात २४ हून अधिक जखमींवर उपचार सुरू आहेत. अनेक जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. स्फोटानंतर अनेक वाहनांना आग लागली. हा स्फोट संध्याकाळी ६:३२ च्या सुमारास झाला. वाहन लाल दिव्याजवळ उभे होते. .दिल्ली अग्निशमन दलाला पहिला कॉल संध्याकाळी ६:५५ वाजता आला. दहशतवादी हल्ल्यात स्टिकी बॉम्ब वापरला गेला असल्याचा संशय आहे. चालत्या वाहनात स्फोट होण्याची शक्यता आहे. प्रश्न असा आहे की, स्टिकी बॉम्ब म्हणजे काय? २०१२ मध्ये, मोटारसायकलवरून आलेल्या दहशतवाद्यांनी इस्रायली दूतावासाच्या गाडीवर स्टिकी बॉम्बने हल्ला केला. भारतातील हा पहिलाच हल्ला होता. .Delhi Blast: दिल्ली स्फोटाचं रहस्य लवकरच उलगडणार! पोलिसांकडून गाडीच्या 'या' भागाचा शोध सुरू, वाचा सविस्तर....इस्रायली दूतावासातील अधिकाऱ्याच्या पत्नी आणि ड्रायव्हरसह चार जण जखमी झाले. दिल्ली पोलिसांना अद्याप या हल्ल्याचे गूढ उकलता आलेले नाही. चुंबकाने सुसज्ज असलेला हा बॉम्ब दूतावासाच्या टोयोटा इनोव्हा कारला जोडलेला होता. काही सेकंदांनीच तो स्फोट झाला. अहवालांनुसार, स्टिकी बॉम्ब आकाराने लहान असतात. परंतु त्यांचा स्फोट खूपच प्राणघातक असतो. हे बॉम्ब खूप स्वस्त असतात आणि वाहनांवर किंवा वस्तूंवर फेकल्यावर ते चिकटतात. .रिमोट कंट्रोल वापरून किंवा टायमर सेट करून त्यांचा स्फोट केला जातो. या बॉम्बला "चुंबकीय बॉम्ब" असेही म्हणतात. चिकट बॉम्बमध्ये सामान्यतः ५०-१० मिनिटांचा टायमर असतो. ते फक्त दोन हजार रुपयांमध्ये बनवता येतात. ते वापरण्यास खूप सोपे आहेत. ज्यामुळे ते दहशतवाद्यांसाठी सामान्य वापर बनतात. २०२१ पासून अफगाणिस्तानात दररोज कार बॉम्ब स्फोट करण्यासाठी या स्टिकी बॉम्बचा वापर केला जात आहे. .Amit Shah on Delhi Red Fort Blast : दिल्ली लाल किल्ला स्फोटानंतर गृहमंत्री अमित शहांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले... .अफगाणिस्तानातील दहशतवादी ट्रॅफिक सिग्नलवर किंवा धार्मिक स्थळांबाहेर उभ्या असलेल्या वाहनांना चिकट बॉम्ब जोडत असत. यासाठी ते मुलांचा वापर करत असत. त्यानंतर ते मोबाईल फोन वापरून रिमोटद्वारे दहशतवादी हल्ले करत असत. दुसऱ्या महायुद्धात स्टिकी बॉम्बचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला होता. इराणमध्येही अनेक दहशतवादी हल्ले करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.