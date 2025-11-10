देश

Delhi Blast: दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोटासाठी स्टिकी बॉम्ब वापरल्याचा पोलिसांना संशय; ते नेमकं काय असतं अन् वापर कसा करतात?

Delhi Blast News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ एक शक्तिशाली स्फोट झाला. आतापर्यंत अकरा जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. अनेक जण जखमी आहेत.
sticky bomb

sticky bomb

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात अकरा जणांचा मृत्यू झाला आहे. एलएनजेपी रुग्णालयात २४ हून अधिक जखमींवर उपचार सुरू आहेत. अनेक जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. स्फोटानंतर अनेक वाहनांना आग लागली. हा स्फोट संध्याकाळी ६:३२ च्या सुमारास झाला. वाहन लाल दिव्याजवळ उभे होते.

delhi
bomb blast
bomb
Red Fort
Delhi crime news
blast

