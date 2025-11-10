देश

Delhi Blast: आधी वाटलं प्राण्यांचं मांस आहे, पण तुटलेला हाथ पाहिला अन्...; स्फोटानंतर नेमकी परिस्थिती काय होती?

Delhi Blast Eyewitnesses Experience: दिल्लीत लाल किल्ला परिसरात गाडीत स्फोट झाल्याची घटना घडली असून एकच खळबळ उडाली आहे. याबाबतचा प्रत्यक्षदर्शींनी थरारक अनुभव सांगितला आहे.
Delhi Blast Eyewitnesses Experience

Delhi Blast Eyewitnesses Experience

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नवी दिल्ली : दिल्ली येथील लाल किल्ला परिसरात मेट्रो स्टेशनजवळ एका गाडीत स्फोट झाल्याची घटना घडली. या घटनेत १० जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या घटनेत रस्त्यांवर धुराचे लोट पसरले असून वाहनांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
delhi
bomb blast
Desh news
blast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com