Delhi Blast: आधी वाटलं प्राण्यांचं मांस आहे, पण तुटलेला हाथ पाहिला अन्...; स्फोटानंतर नेमकी परिस्थिती काय होती?

नवी दिल्ली : दिल्ली येथील लाल किल्ला परिसरात मेट्रो स्टेशनजवळ एका गाडीत स्फोट झाल्याची घटना घडली. या घटनेत १० जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या घटनेत रस्त्यांवर धुराचे लोट पसरले असून वाहनांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. .दिल्ली स्फोटाच्या या घटनेनंतर दिल्ली, मुंबईसह अनेक राज्यांमध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. याबाबत अग्निशमन दलाचे उपप्रमुख अग्निशमन अधिकारी ए.के. मलिक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली चांदणी चौक मेट्रो स्टेशनजवळ एका कारमध्ये स्फोट झाल्याची माहिती अग्निशमन दलाला मिळाली. घटनेची माहिती मिळताच सात अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आणि आग आटोक्यात आणण्यात आली. मात्र या रौद्र रूपातील स्फोटात अनेकजण जखमी झाले आहेत..Delhi Blast Video: छिन्नविच्छिन्न अवस्थेतील मृतदेह, दूरवर आगीच्या ज्वाळा अन्...; दिल्ली स्फोटातील अंगावर काटा आणणारे व्हिडिओ समोर.त्याचबरोबर या घटनेतील जखमींना तातडीने रुग्णालयातदाखल केले. मात्र त्यापैकी आठ जणांचा रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच मृत्यू झाला. तर इतर जखमींवर उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती एलएनजेपी रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांनी दिली. या घटनेचा तपास पोलिसांकडून सुरु असून स्फोटाचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही. मात्र हा दहशतवादी हल्ला असल्याचे प्राथमिक तपासातून समोर आले आहे..प्रत्यक्षदर्शींकडून दृश्याचे वर्णनलाल किल्ला येथे घडलेल्या भीषण स्फोट ठिकाणी सध्या मोठी गर्दी जमली असून प्रत्यक्षदर्शींनीही भयानक दृश्याचे वर्णन केले आहे. यावेळी एका स्थानिक रहिवाशाने सांगितले की, "आम्ही सुरुवातीला रस्त्यावर मांसाच्या तुकड्यांसारखे काहीतरी पडल्याचे पाहिले. आम्हाला वाटले की ते प्राण्यांचे मांस असू शकते. पण जेव्हा आम्ही हात पाहिला तेव्हा आम्ही थक्क झालो. हे दृश्य वर्णन करण्यापलीकडे आहे.".Delhi Red Fort blast Live Update : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा घटनास्थळी पोहचले ; जखमींचीही भेट घेणार.दरम्यान, सुरक्षा संस्था, दिल्ली पोलीस आणि फॉरेन्सिक पथके सध्या घटनास्थळी उपस्थित आहेत आणि संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला आहे. तसेच या घटनेचा तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे दिल्लीच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.