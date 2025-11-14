Bihar Schemes: बिहारमध्ये NDAच्या कल्याणकारी योजनांचा मास्टरस्ट्रोक? १,२ नाही तर 'इतक्या' योजना सुरू, ग्रामीण मतदारांची मतं वळवली!

सर्वांचे लक्ष सध्या बिहारमधील राजकीय क्षेत्रावर आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध झालेले जवळजवळ सर्व एक्झिट पोल एकच गोष्ट सांगत आहेत: भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि जनता दल (युनायटेड) यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए युती स्पष्ट आघाडी मिळवत असल्याचे दिसून येत आहे. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) आणि काँग्रेस पक्षाची महायुती सध्या या अंदाजांमध्ये मागे आहे..पहिल्यांदाच निवडणूक रिंगणात उतरणाऱ्या रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या "जन सुराज" पक्षाच्या क्षमतेबद्दलही अटकळ बांधली जात होती. परंतु सर्वेक्षणांनुसार, त्यांना जास्तीत जास्त दोन किंवा तीन जागांवर समाधान मानावे लागू शकते. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की एक्झिट पोल हे केवळ अंदाज आहेत, अंतिम निकाल नाहीत. अनेकदा असे दिसून आले आहे की प्रत्यक्ष निकाल या अंदाजांपेक्षा खूपच वेगळे असतात. बिहारचा खरा जनादेश आज संध्याकाळी येणाऱ्या अधिकृत निकालांवरूनच निश्चित होईल..Bihar Election Result 2025 Live Updates : जीतन राम मांझी यांचा एचएएम ६ जागांवर आघाडीवर, निकालाचे प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर... .पण निवडणुकीच्या या गोंधळात आणि विजय-पराजयाच्या वादात, खरा मुद्दा असा आहे जो तुमच्या आणि आमच्या जीवनावर थेट परिणाम करतो. सरकारे येतात आणि जातात, पण बिहारमधील लोकांचे भवितव्य बदलण्याची ताकद असलेल्या योजना कोणत्या आहेत? आम्ही तुम्हाला बिहारमध्ये सध्या सुरू असलेल्या प्रमुख कल्याणकारी योजनांबद्दल सांगणार आहोत. बिहार सरकारचा मुख्य भर राज्यातील तरुणांना शिक्षित करणे आणि सक्षम करणे यावर आहे. हे साध्य करण्यासाठी अनेक योजना सुरू आहेत..बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजनाउच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना एक उत्तम आधार आहे. १२ वी पूर्ण केल्यानंतर, बीए, बीएससी, बीटेक किंवा एमबीबीएस करणारे विद्यार्थी सरकारी हमीसह ₹४ लाखांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज अतिशय कमी व्याजदरात मिळवू शकतात..Bihar Election Results: ''नितीश कुमार मुख्यमंत्री होते आणि पुढेही राहतील'' जेडीयूची पोस्ट, पण नंतर....वसतिगृह सुविधाराज्यातील ३८ जिल्ह्यांमध्ये “इतर मागासवर्गीय कल्याणकारी वसतिगृहे” चालवली जातात. या वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना केवळ मोफत राहण्याची सोयच नाही तर दरवर्षी १२,००० रुपयांची आर्थिक मदत आणि दरमहा १५ किलो मोफत धान्य (तांदूळ आणि गहू) मिळते. अशीच एक योजना अस्तित्वात आहे, “जन-नायक करपुरी ठाकूर कल्याणकारी वसतिगृह योजना”, ज्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मासिक १,००० रुपयांचे अनुदान आणि धान्य मिळते.प्रोत्साहन आणि शिष्यवृत्तीशैक्षणिकदृष्ट्या हुशार विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. "मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजने" अंतर्गत, प्रथम श्रेणीसह मॅट्रिक किंवा इंटरमिजिएट उत्तीर्ण होणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. "मुख्यमंत्री अति पिच्छा वर्ग मेधावती योजने" अंतर्गत, मॅट्रिकमध्ये प्रथम श्रेणी प्राप्त करणाऱ्या अत्यंत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना एक वेळची आर्थिक मदत मिळते. सरकारचे प्रयत्न केवळ शिक्षणापुरते मर्यादित नाहीत तर तरुणांना आणि महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी देखील आहेत..मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनाही योजना विशेषतः महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांना सुरुवातीला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ₹१०,००० ची आर्थिक मदत दिली जाते. नंतर, जर त्यांना स्वतःचा व्यवसाय स्थापन करायचा असेल तर त्यांना ₹२ लाखांपर्यंत अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाते.बिहार लघु उद्योजक योजनाही योजना अशा कुटुंबांसाठी आहे ज्यांना स्वतःचा लघु व्यवसाय सुरू करायचा आहे. या योजनेअंतर्गत, ओळखल्या जाणाऱ्या कुटुंबांना स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ₹2 लाखांपर्यंत थेट आर्थिक मदत दिली जाते..बेरोजगारी भत्तारोजगाराच्या शोधात असलेल्या सुशिक्षित तरुणांसाठी "मुख्यमंत्री स्वयं-सहायता भत्ता योजना" आहे. २० ते २५ वयोगटातील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या शोधात असताना जास्तीत जास्त दोन वर्षांसाठी मासिक ₹१,००० भत्ता दिला जातो. कल्याणकारी योजनांचा मोठा भाग समाजातील प्रत्येक घटकाला मूलभूत सुविधा पुरवण्यावर आणि गरजूंना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यावर केंद्रित आहे.मूलभूत गरजा"प्रत्येक घरासाठी नळाचे पाणी" योजना राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागात पाईपलाईनद्वारे स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवत आहे. याव्यतिरिक्त, १ ऑगस्ट २०२५ पासून सर्व घरगुती ग्राहकांना दरमहा १२५ युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा ही एक मोठी दिलासा देणारी ठरू शकते..Bihar Election Result 2025 : बिहारमध्ये आजही नितीश कुमारांची क्रेझ, विधानसभा निवडणुकीतील विजयाची सहा कारणं कोणती? .सामाजिक पेन्शन आणि सहाय्य"लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजने" अंतर्गत, कमी कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व विधवा महिलांना मासिक पेन्शन दिले जाते. त्याचप्रमाणे, "राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजने" अंतर्गत, प्राथमिक कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे प्रभावित झालेल्या कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक मदत दिली जाते.शेतकऱ्यांसाठी देखील पुढाकारमत्स्यपालकांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, "खाजगी तलावांचे नूतनीकरण" योजना राबविली जात आहे, ज्या अंतर्गत मत्स्यपालक त्यांच्या तलावांच्या विस्तारासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी सरकारी मदत घेऊ शकतात..आज संध्याकाळपर्यंत बिहारचे राजकीय चित्र स्पष्ट होईल, परंतु या योजना एका दिवसाचे फलित नाहीत. सामान्य माणसाचे जीवन सोपे आणि चांगले बनवण्यासाठी त्या सतत सुरू असलेल्या उपक्रम आहेत. सरकार कोणीही बनवले तरी, एक जागरूक नागरिक म्हणून, या योजनांविषयी माहिती असणे हा तुमचा अधिकार आणि तुमची गरज दोन्ही आहे. तुम्ही myScheme किंवा DBT बिहारच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन या योजना आणि इतर सरकारी उपक्रमांबद्दल तपशीलवार माहिती मिळवू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 