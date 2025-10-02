देश

Ravana Descendants : आजही भारतात राहतात रावणाचे वंशज, साजरा करत नाहीत दसरा, विजयादशमीला करतात रावणाची पूजा..

Ravana Descendants in India : आजही भारतात रावणाला पूर्वज मानून त्याची पूजा करणारे लोक आहेत. दसऱ्याला रावणदहनाऐवजी शोक पाळत त्यांच्या अनोख्या परंपरा जपतात.
Saisimran Ghashi
Ravana Descendants in India : भारतात रावणाला खलनायक मानले जाते पण भारतात रावणाचे वंशज आजही त्याला आपला पूर्वज मानतात आणि त्याची पूजा करतात. आता तुम्ही म्हणाल हे कसे शक्य आहे..असे लोक भारतात कसे असू शकतात. पण ते खर आहे..रावणाला देव मानणारा एक समुदाय आहे. जो रावणाची पूजा करतो आणि दसऱ्याला दहन न करता शोक, दुखवटा पाळतात. चला तर मग जाणून घेऊया सविस्तर या वंशजांबद्दल..

