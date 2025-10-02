Ravana Descendants : आजही भारतात राहतात रावणाचे वंशज, साजरा करत नाहीत दसरा, विजयादशमीला करतात रावणाची पूजा..

Ravana Descendants in India : भारतात रावणाला खलनायक मानले जाते पण भारतात रावणाचे वंशज आजही त्याला आपला पूर्वज मानतात आणि त्याची पूजा करतात. आता तुम्ही म्हणाल हे कसे शक्य आहे..असे लोक भारतात कसे असू शकतात. पण ते खर आहे..रावणाला देव मानणारा एक समुदाय आहे. जो रावणाची पूजा करतो आणि दसऱ्याला दहन न करता शोक, दुखवटा पाळतात. चला तर मग जाणून घेऊया सविस्तर या वंशजांबद्दल...राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये श्रीमाळी ब्राह्मण समाजातील हे लोक स्वतःला रावणाचा वंशज मानतात आणि त्यांच्या अनोख्या परंपरांनी सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे. जोधपूरच्या किला रोडवर रावण आणि त्याची पत्नी मंदोदरी यांचे एक खास मंदिर आहे. या मंदिरात दररोज रावण आणि मंदोदरीच्या मूर्तींची विधिवत पूजा केली जाते. विशेषतः मंदोदरी जी मायासुर आणि अप्सरा हेमाची कन्या होती तिचीही येथे विशेष पूजा होते. पूजेनंतर प्रसाद वाटला जातो ज्यामुळे या मंदिराला भक्तांचा राबता असतो..Dussehra Photos : दसऱ्याला बनवा एकदम खास! फॅमिली फोटोपासून कपल फोटो पर्यंत..रावण दहन अन् उत्सवाचे AI फोटो बनवा एका क्लिकवर...दसऱ्याच्या दिवशी जेव्हा देशभरात रावणाचे दहन केले जाते, तेव्हा श्रीमाळी ब्राह्मण मात्र शोक पाळतात. त्यांच्या मते रावण हा विद्वान होता आणि त्यांचा पूर्वज होता. या दिवशी ते स्नान करतात पुरुष नवीन पवित्र धागा घालतात आणि रावणासोबत भगवान शिवाचीही पूजा करतात. ही परंपरा त्यांच्या पौराणिक विश्वासांशी जोडलेली आहे. कथेनुसार, मंदोदरीच्या विवाहासाठी लंकेहून आलेले गौध गोत्राचे काही लोक जोधपूरजवळ स्थायिक झाले..Photos : दुसरीत शिकणाऱ्या चिमूकल्याला रक्त येईपर्यंत मारलं..मग पाय बांधून उलटं लटकवलं, निर्दयी शिक्षिकेसोबत पुढं काय झालं?.आज हेच लोक रावणाचे वंशज म्हणून ओळखले जातात. श्रीमाळी गोध ब्राह्मण समाजाने रावणाच्या स्मृती जपण्यासाठी हे मंदिर बांधले असून त्यांच्या परंपरा आजही टिकवल्या आहेत. याबाबत ठोस पुरावे मिळाले नसले, तरी या समाजाची श्रद्धा आणि परंपरा यावर आधारित आहे. रावणाला वाईट म्हणण्यापेक्षा विद्वान आणि पूर्वज मानणारा हा समाज आपल्या अनोख्या रीतींमुळे चर्चेत आहे. जोधपूरमधील ही परंपरा भारतीय संस्कृतीतील विविधतेचे एक अनोखे उदाहरण आहे..FAQsWho are considered the descendants of Ravana?रावणाचे वंशज कोण मानले जातात?जोधपूरमधील श्रीमाळी ब्राह्मण समाज स्वतःला रावणाचे वंशज मानतो.Where is the Ravana temple located?रावणाचे मंदिर कुठे आहे?रावणाचे मंदिर जोधपूरच्या किला रोडवर आहे.What do Shri Mali Brahmins do on Dussehra?श्रीमाळी ब्राह्मण दसऱ्याच्या दिवशी काय करतात?दसऱ्याला ते रावणाच्या मृत्यूचा शोक पाळतात आणि रावण व शिवाची पूजा करतात.Why do Shri Mali Brahmins worship Ravana?श्रीमाळी ब्राह्मण रावणाची पूजा का करतात?रावणाला ते विद्वान आणि आपला पूर्वज मानतात, म्हणून त्याची पूजा करतात.What is the significance of Mandodari in their traditions?त्यांच्या परंपरेत मंदोदरीचे महत्त्व काय आहे?मंदोदरी रावणाची पत्नी असून, तिचीही मंदिरात विशेष विधीने पूजा केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.