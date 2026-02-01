Indian Royal Family : भारतातील 5 महान राजांचे वंशज काय आज करतायत? कसे आहे त्यांचे जीवन..पाहा ऐतिहासिक वारसा

शिवरायांचा वारसा: सातारचे आणि कोल्हापूरचे छत्रपतीस्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शौर्याची परंपरा आजही महाराष्ट्रात तितक्याच आदराने जपली जाते. सातारा गादीचे वंशज श्रीमंत उदयनराजे भोसले हे सध्या संसदेचे सदस्य (खासदार) म्हणून कार्यरत आहेत.. तर कोल्हापूर गादीचे वंशज श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज हे देखील सामाजिक कार्यात सक्रिय असून नुकतेच लोकसभेत निवडून आले आहेत. हे दोन्ही वंशज आजही जनमानसात 'महाराज' म्हणूनच आदराचे स्थान राखून आहेत..महाराणा प्रतापांचे वंशज, मेवाडहल्दीघाटीच्या युद्धात मुघलांना सळो की पळो करून सोडणाऱ्या महाराणा प्रतापांचा 'मेवाड' राजवंश आजही तितकाच दिमाखदार आहे. त्यांचे ७६ वे वंशज श्रीजी अरविंद सिंह मेवाड हे उदयपूरमध्ये राहतात. ते एक यशस्वी उद्योजक असून त्यांनी मेवाडचे ऐतिहासिक किल्ले आणि महालांचे जतन करून त्यांचे रूपांतर 'एचआरएच ग्रुप ऑफ हॉटेल्स' मध्ये केले आहे..Horoscope : नवा आठवडा, नवी खुशखबर! उद्यापासून 'या' 5 राशींना धनलाभ योग; पूर्ण होतील रखडलेली कामे.वाडियार घराणे, म्हैसूरचा शाही थाटकर्नाटकातील म्हैसूरवर राज्य करणाऱ्या वाडियार घराण्याने नेहमीच कला आणि संस्कृतीला प्राधान्य दिले. या घराण्याचे सध्याचे वारसदार यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार हे आहेत. अवघ्या २३ व्या वर्षी त्यांचे राज्याभिषेक झाले होते. ते सध्या म्हैसूरच्या राजवाड्याचे व्यवस्थापन पाहतात आणि नुकतेच त्यांनी राजकारणात प्रवेश करून लोकसभेची जागा भूषवली आहे..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास.बडोद्याचे गायकवाड घराणेसयाजीराव गायकवाड यांच्यासारख्या प्रगतीशील राजांचा वारसा समरजितसिंह गायकवाड चालवत आहेत. बडोद्याच लक्ष्मी विलास पॅलेस हा जगातील सर्वात मोठ्या खाजगी निवासस्थानांपैकी एक आहे जिथे ते राहतात. समरजितसिंह हे क्रिकेटपटू आणि यशस्वी उद्योजक म्हणून ओळखले जातात. ते बडोद्यातील अनेक शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक संस्थांचे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार सांभाळतात..Shivaji Maharaj Sisters : शिवरायांना किती बहीणी होत्या? पुढे त्यांचे काय झाले...'हा' इतिहास तुम्ही कुठेच वाचला नसेल, आज नक्की पाहा.पतौडी आणि बॉलीवूडचे नातेपतौडी राजघराणे हे केवळ नवाब म्हणून नाही तर क्रिकेट आणि बॉलीवूडमधील योगदानासाठी ओळखले जाते. नवाब मन्सूर अली खान पतौडी हे भारतीय क्रिकेट संघाचे यशस्वी कर्णधार होते. त्यांचे पुत्र सैफ अली खान हे सध्या या घराण्याचे धाकटे नवाब असून ते बॉलीवूडमध्ये फेमस अभिनेते आहेत. हे कुटुंब आजही हरियाणातील पतौडी पॅलेसशी जोडलेले आहे आणि आपला राजेशाही वारसा आधुनिक पद्धतीने जपत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.