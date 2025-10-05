Cyclone Shakti: शक्ती चक्रीवादळ कुठे पोहोचले? धोका नेमका कधी टळणार? हवामान खात्याकडून तारीख जाहीर

गुजरात किनाऱ्यावर निर्माण झालेले तीव्र चक्रीवादळ शक्ती पश्चिमेकडे सरकत आहे. ते द्वारकेपासून सुमारे ५८० किमी पश्चिमेस, नालियापासून ५८० किमी पश्चिम-नैऋत्येस, कराची (पाकिस्तान) पासून ५१० किमी नैऋत्येस, रस अल हद (ओमान) पासून ३९० किमी पूर्वेस आणि मसिरा (ओमान) पासून ४९० किमी पूर्व-ईशान्येस केंद्रित होते. शक्ती चक्रीवादळ पश्चिम-नैऋत्येस सरकून ५ ऑक्टोबरपर्यंत वायव्य आणि लगतच्या पश्चिम-मध्य अरबी समुद्रात पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. .त्यानंतर ते पूर्व-ईशान्येकडे वळेल आणि ६ ऑक्टोबर २०२५ च्या सकाळपासून हळूहळू कमकुवत होईल. ७ ऑक्टोबरपर्यंत मच्छिमारांना वायव्य अरबी समुद्र, गुजरात आणि उत्तर महाराष्ट्र किनारपट्टीवर आणि आसपास जाऊ नये असा सल्ला देण्यात आला आहे. एक चक्रवाती परिस्थिती पश्चिमेकडे सरकत आहे. पश्चिम झारखंड आणि लगतच्या दक्षिण बिहारवर कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. .शक्तीचा महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीला धोका नाही, पण मराठवाडा, विदर्भात मुसळधार पावसाची शक्यता; IMDने दिला इशारा.मंदिर नगरी अंबाजीमध्ये अचानक पाऊस पडला आणि मुख्य बाजारपेठांसह अनेक भागात पाणी साचले. चक्रीवादळ शक्तीमुळे ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी दक्षिण गुजरातच्या काही भागात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे तर राज्याच्या इतर भागात हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. शनिवारपासून अरबी समुद्रात १०० किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहणारे चक्रीवादळ शक्ती सोमवारी सकाळपर्यंत कमकुवत होण्याची शक्यता आहे..भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (IMD) मते, रविवारी संध्याकाळपर्यंत वायव्य आणि पश्चिम-मध्य अरबी समुद्रात पोहोचल्यानंतर, चक्रीवादळ पूर्वेकडे वळण्यास सुरुवात करेल. या तीव्र वादळामुळे मुंबईसह महाराष्ट्राच्या किनारी भागात सतर्कता बाळगण्यात आली होती. वाऱ्याची दिशा बदलल्याने आणि त्याच्या मार्गात बदल झाल्यामुळे शहरात दिलासा मिळाला आहे..Shakti Cyclone: चक्रीवादळ ‘शक्ती’चा तडाखा बसणार! नेमकं काय आहे हे आणि किती घातक असेल? याचं नाव कुणी ठेवलं? वाचा....आयएमडीने म्हटले आहे की, मुंबईत पुढील काही दिवसांत मुसळधार किंवा मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता नाही, मागील इशाऱ्यांपासून वेगळे. विभागाच्या पाच दिवसांच्या अंदाजानुसार, आता ८ ऑक्टोबरपर्यंत हलका पाऊस किंवा कधीकधी रिमझिम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ३ ते ५ ऑक्टोबर दरम्यान उत्तर महाराष्ट्र किनाऱ्यावर ४५-५५ किमी प्रतितास वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. जे ६५ किमी प्रतितास वेगाने वाहतील. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की वारे काही काळ चालू राहतील, परंतु अरबी समुद्रात चक्रीवादळ शक्ती कमकुवत झाल्यामुळे परिस्थिती स्थिर होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.