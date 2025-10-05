देश

Cyclone Shakti: शक्ती चक्रीवादळ कुठे पोहोचले? धोका नेमका कधी टळणार? हवामान खात्याकडून तारीख जाहीर

Cyclone Shakti News: चक्रीवादळ वादळामुळे महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भ जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे. तसेच पूर्व गुजरात हवामान विभागाने अलर्ट जारी केला आहे.
Vrushal Karmarkar
गुजरात किनाऱ्यावर निर्माण झालेले तीव्र चक्रीवादळ शक्ती पश्चिमेकडे सरकत आहे. ते द्वारकेपासून सुमारे ५८० किमी पश्चिमेस, नालियापासून ५८० किमी पश्चिम-नैऋत्येस, कराची (पाकिस्तान) पासून ५१० किमी नैऋत्येस, रस अल हद (ओमान) पासून ३९० किमी पूर्वेस आणि मसिरा (ओमान) पासून ४९० किमी पूर्व-ईशान्येस केंद्रित होते. शक्ती चक्रीवादळ पश्चिम-नैऋत्येस सरकून ५ ऑक्टोबरपर्यंत वायव्य आणि लगतच्या पश्चिम-मध्य अरबी समुद्रात पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

