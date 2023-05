नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विकासकामांसाठी इतके पैसे आणतात कुठून? असे प्रश्न नेहमी विचारले जातात. त्यावर आज मी उत्तर देणार आहे, असं सांगत खुद्द पंतप्रधान मोदींनी याबाबत माहिती दिली आहे. विकासकामांसाठी पैसा आपल्याकडं खूप आहे, पण त्याचा वापर काँग्रेसनं कधी केला नाही जो भाजपनं केला, असं मोदींनी म्हटलं आहे. (where does Modi get so much money for development works PM himself said Mann Ki Baat)

एका सभेत बोलताना मोदी म्हणाले, "आजकल अनेक जण विचारतात की देशात विकासाचे जी मोठंमोठी काम होत आहेत. त्यासाठी मोदी इतके पैसे आणतात कुठून? चारही दिशांना विकासकामं सुरु असताना मोदी इतके पैसे आणतात कुठून? मी सांगतो मोदी पैसे कुठून आणतात. पहिल्यांदा पैसे कुठे जात होते आणि आज कुठे जातात हे देखील सांगणार आहे"

आपल्या देशात विकासकामांसाठी पैशांची कमी कधीही नव्हती. हे खूपच महत्वाचं असतं की जो पैसा सरकार पाठवेल तो पुर्णपणे विकासकामात लागायला हवा. पण काँग्रेसनं आपल्या शासन काळात देशाचं रक्त शोषणारी अशी भ्रष्ट व्यवस्था बनवली होती जी देशाच्या विकासाला खात होती"

काँग्रेसचे नेते राजीव गांधी यांनी जाहीररित्या मान्य केलं होतं की, जर काँग्रेस सरकारनं १ रुपया पाठवला तर त्यातील १०० पैशांपैकी ८५ पैशांचा भ्रष्टाचार होत होता. काँग्रेस प्रत्येक योजनेत ८५ टक्के कमिशन खाणारा पक्ष आहे. भाजप सरकारनं गेल्या ९ वर्षात इतका विकास केला आहे तो यामुळं संभव झाला की, भाजपनं काँग्रेसची लुटणारे मार्गच बंद केले. गेल्या ९ वर्षात भाजप सरकारनं आधुनिक हायवे आणि रेल्वेवर २४ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.