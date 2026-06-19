Monsoon Tracker: दिल्ली होरपळतेय, मुंबई पाणी जपून वापरतेय... पाऊस नेमका अडकला कुठे? मान्सूनची अनपेक्षित सुस्ती

साधारणपणे जूनच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत मान्सून देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये वेगाने पुढे सरकतो, पण यावेळी चित्र वेगळे आहे. नैऋत्य मान्सूनचा वेग अचानक मंदावला आहे. हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मध्य भारतात पावसाची लक्षणीय तूट जाणवली आहे, तर उत्तर भारतातील अनेक भागांमध्ये अजूनही तीव्र उष्णता आहे. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो: मान्सून गेला तरी कुठे?.हवामान तज्ज्ञ याला केवळ विलंब न मानता मान्सूनच्या आगमनाची एक असामान्य मंदावलेली गती मानत आहेत. याचे परिणाम देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे जाणवत आहेत. काही ठिकाणी उष्णता आणि पाण्याची टंचाई, तर इतर ठिकाणी अतिवृष्टी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात मान्सूनची प्रतीक्षा अधिकच लांबत चालली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमडी) अंदाजानुसार, दिल्ली-एनसीआरमध्ये पुढील काही दिवस तापमान ४० ते ४२ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. .Monsoon Update : मॉन्सून रखडला! राज्यात आता 'या' तारखेनंतरच वाढणार पावसाचा जोर,हवामान विभागाचा नवा अंदाज जाहीर .हलका पाऊस, धुळीची वादळे किंवा जोरदार वाऱ्यांमुळे तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो, परंतु सध्या तरी सर्वदूर पावसाची अपेक्षा नाही. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार दिल्लीकरांना उष्णता आणि दमटपणा या दोन्हींचा सामना करावा लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे. याचा अर्थ, सध्या तरी लक्षणीय दिलासा मिळण्याची कोणतीही आशा नाही. मान्सूनच्या संथ गतीचा मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यावर मोठा परिणाम होत आहे. .मान्सून कमकुवत राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, बीएमसीने अतिरिक्त पाणीसाठा सुरक्षित केला आहे. बीएमसीच्या म्हणण्यानुसार, सध्याचा पाणीसाठा १७ ऑगस्टपर्यंत शहराची गरज भागवू शकतो. बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी इशारा दिला आहे की, वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती मागणी यामुळे जलस्रोतांवर दबाव वाढत आहे. येत्या काही आठवड्यांत पुरेसा पाऊस न पडल्यास, पाणी कपात आणि अनावश्यक पाणी वापरावर कडक निर्बंध घालणे आवश्यक ठरू शकते..मोठी बातमी! पावसाळ्याच्या महिन्यात तापमान ३८ अंशावर; कडक उन्हामुळे शाळा भरणार सकाळच्या सत्रात; संचालक म्हणाले, ‘चर्चा सुरू आहे, लवकरच निर्णय’.दिल्ली आणि मध्य भारताला पावसाची नितांत गरज असताना, कोलकाता आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या आसपासच्या भागांमध्ये परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. आसाम, मेघालय, सिक्कीम आणि उप-हिमालयीन पश्चिम बंगालसाठी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. अनेक भागांमध्ये पाणी साचण्याचा आणि भूस्खलनाचा धोका वाढला आहे. याचा अर्थ असा की, देशाला सध्या हवामानाच्या दोन टोकाच्या स्वरूपांचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे उष्णतेचा ताण आणि दुसरीकडे अतिवृष्टी..तज्ञांच्या मते, यामागे पाच मुख्य कारणे आहेत: अरबी समुद्रातून येणारे बाष्पयुक्त वारे कमकुवत झाले आहेत, नैऋत्य वाऱ्यांचा जोर कमी झाला आहे, बंगालच्या उपसागरात आणि अरबी समुद्रात प्रभावी कमी दाबाच्या प्रणाली विकसित होत नाहीत, विषुववृत्तीय प्रवाह कमकुवत झाला आहे आणि मॅडेन-जुलियन ऑसिलेशन (MJO) देखील अनुकूल स्थितीत नाही. .Maharashtra TET Exam 2026 : राज्यात सव्वा दोन लाख शिक्षक देणार 'टीईटी'; २८ जूनला होणार परीक्षा, सहा लाख अर्जांची नोंदणी, अशी असेल केंद्रांची रचना.हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. सध्या, हवामान विभागाने येत्या काही दिवसांत मान्सूनचा जोर कधी वाढेल, याची कोणतीही स्पष्ट कालमर्यादा दिलेली नाही. जोपर्यंत अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात एखादी प्रबळ हवामान प्रणाली विकसित होत नाही, तोपर्यंत उत्तर आणि मध्य भारतात सर्वदूर पावसाची शक्यता मर्यादितच राहील. याचा अर्थ असा की, सध्या तरी देशाच्या मोठ्या भागाला पावसाची वाट पाहावी लागेल आणि त्याच वेळी उष्णतेचाही सामना करावा लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.