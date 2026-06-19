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Monsoon Tracker: दिल्ली होरपळतेय, मुंबई पाणी जपून वापरतेय... पाऊस नेमका अडकला कुठे? मान्सूनची अनपेक्षित सुस्ती

Monsoon Tracker: हवामान तज्ज्ञ याला केवळ मान्सूनचा विलंब न मानता मान्सूनची एक असामान्य मंदावलेली गती मानत आहेत. याचे परिणाम देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे जाणवत आहेत.
Monsoon Tracker

Monsoon Tracker

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

साधारणपणे जूनच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत मान्सून देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये वेगाने पुढे सरकतो, पण यावेळी चित्र वेगळे आहे. नैऋत्य मान्सूनचा वेग अचानक मंदावला आहे. हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मध्य भारतात पावसाची लक्षणीय तूट जाणवली आहे, तर उत्तर भारतातील अनेक भागांमध्ये अजूनही तीव्र उष्णता आहे. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो: मान्सून गेला तरी कुठे?

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