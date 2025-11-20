देश

Chief Minister Security : कोणत्या मुख्यमंत्र्यांना आहे जबरदस्त सुरक्षा कवच अन् जाणून घ्या, नितीश कुमारांची सुरक्षा कशी?

Highest Security Cover for Indian Chief Ministers: जाणून घ्या, झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था असणारे मुख्यमंत्री कोण आहेत?
Nitish Kumar Security

Nitish Kumar Security

Sakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Indian Chief Ministers Security Cover: नितीश कुमार यांच्या शपथविधीसह, एक मोठा मुद्दा चर्चेत आला आहे, देशातील कोणत्या मुख्यमंत्र्यांना सर्वात जबरदस्त सुरक्षा कवच आहे आणि त्या यादीत नितीश कुमार कोणत्या क्रमांकावर आहेत?  याबाबत माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सर्वात प्रगत सुरक्षा कवच आहे. त्यांच्याकडे झेड प्लस सुरक्षा आहे. आता त्यांची सुरक्षा सीआरपीएफच्या विशेष सुरक्षा शाखेने आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांकडूनही घेतली जाते. योगी आदित्यनाथ यांची सुरक्षा पूर्वी एनएसजी कमांडोंकडून घेतली जात होती, परंतु २०२४ मध्ये एनएसजीला व्हीआयपी सुरक्षेतून काढून टाकण्यात आले आणि सीआरपीएफला जबाबदारी देण्यात आली.

योगी आदित्यनाथ यांच्या सर्व कार्यक्रमांना एएसएल-स्तरीय पीएम-स्तरीय तपासणी केली जाते. योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठीचे हे सुरक्षा मॉडेल देशातील कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांसाठीच्या सुरक्षेपेक्षा जास्त कडक मानले जाते.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याप्रमाणेच नितीश कुमार देखील सुरक्षा यादीत उच्च स्थानावर आहेत. त्यांना झेड-प्लस सुरक्षा आणि एएसएल सुरक्षा देखील मिळते. त्यांना बिहार विशेष सुरक्षा दल कायदा २००० अंतर्गत देखील समाविष्ट केले आहे.

त्यांच्या सुरक्षेसाठी सुमारे २०० प्रशिक्षित कमांडो तैनात आहेत. याशिवाय, एसएसजीचा भाग असलेल्या आयटीबीपी, सीआरपीएफ, एनएसजी आणि एसपीजी सारख्या विशेष दलांचे कमांडो देखील तैनात आहेत. नितीश कुमार यांची सुरक्षा त्रिस्तरीय आहे.

Nitish Kumar Security
DK Shivakumar Statement : बिहारमध्ये शपथविधीची धामधूम, तर कर्नाटकात डीके शिवकुमारांच्या विधानाने राजकीय खळबळ!

योगी आदित्यनाथ व्यतिरिक्त, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनाही झेड-प्लस सुरक्षा मिळते. पूर्वी, हिमंता बिस्वा यांना फक्त ईशान्येकडे झेड-श्रेणीची सुरक्षा मिळत होती, परंतु आता त्यांना देशभरात झेड-प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे. 

Nitish Kumar Security
Nitish Kumar net worth : दहावेळा बिहारचे मुख्यमंत्री झालेल्या नितीशकुमारांची संपत्ती किती?

देशभरात झेड-प्लस सुरक्षा मिळालेल्या मुख्यमंत्र्यांपैकी बिस्वा हे एक आहेत. हिमंता बिस्वा व्यतिरिक्त, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावरील अलिकडच्या हल्ल्यानंतर त्यांची सुरक्षाही मजबूत करण्यात आली होती. रेखा गुप्ता यांनाही झेड-प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांनीही त्यांच्यासाठी द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तयार केली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

nitish kumar
Yogi Adityanath

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com