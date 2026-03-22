Maharana Pratap Descendants : महाराणा प्रताप यांचे वंशज आता कुठे आहेत? कशा परिस्थितीत जीवन जगतात? पाहा महान योद्ध्याचा वारसा

महाराणा प्रताप यांच्या शौर्याचा वारसा आजही मेवाडच्या भूमीत तितक्याच तेजाने तळपत आहे. त्यांच्या वंशजांनी केवळ हा ऐतिहासिक वारसा जपला नाही, तर आधुनिक काळातही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. महाराणा प्रताप यांचे वंशज आजही उदयपूरच्या भव्य सिटी पॅलेसमध्ये राहतात जो मेवाडच्या वैभवशाली इतिहासाचा साक्षीदार आहे..मेवाड राजघराण्याचे ज्येष्ठ सदस्य आणि 'HRH ग्रुप ऑफ हॉटेल्स'चे अध्यक्ष अरविंद सिंह मेवाड यांचे १६ मार्च २०२५ रोजी निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर मेवाडच्या या ऐतिहासिक वारशाची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. अरविंद सिंह यांनी मेवाडची संस्कृती आणि तिथली ऐतिहासिक वास्तू जागतिक स्तरावर पोहोचवण्यात मोलाचे योगदान दिले होते..सध्या या घराण्याचे मुख्य वारसदार म्हणून विश्वराज सिंह मेवाड यांच्याकडे पाहिले जाते. विश्वराज सिंह हे महाराणा प्रताप यांचे थेट वंशज असून ते दिवंगत महेंद्र सिंह मेवाड यांचे पुत्र आहेत. गेल्या वर्षी महेंद्र सिंह यांच्या निधनानंतर विश्वराज सिंह यांना परंपरेनुसार कुटुंबाचे प्रमुख आणि मेवाडच्या गादीचे वारसदार मानले जाते..विश्वराज सिंह मेवाड हे केवळ राजघराण्याचे प्रमुखच नाहीत तर ते सार्वजनिक जीवनातही अत्यंत सक्रिय आहेत. सध्या ते भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) आमदार म्हणून कार्यरत असून राजकारणाच्या माध्यमातून जनसेवेचा वारसा पुढे नेत आहेत. राजघराण्याचा प्रभाव आणि लोकांचे त्यांच्यावरील प्रेम आजही मेवाड परिसरात स्पष्टपणे दिसून येते..या कुटुंबाचा इतिहास मालमत्तेच्या वाटणीवरूनही चर्चेत राहिला आहे. १९८४ मध्ये भागवत सिंह मेवाड यांनी मृत्यूपूर्वी आपली मालमत्ता अरविंद सिंह यांच्या स्वाधीन केली होती ज्यावरून कुटुंबात कायदेशीर वादही झाले. मात्र आजही हे वंशज उदयपूरचा किल्ला आणि तिथल्या ऐतिहासिक मालमत्तांचे जतन करत असून महाराणा प्रताप यांचा स्वाभिमानी वारसा अभिमानाने जपत आहेत.