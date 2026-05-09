Tamil Nadu Politics: तामिळनाडूत सत्तेचं गणित २ आमदारांमुळे अडकलं; नेमके आहेत तरी कोण 'ते'? विजय सरकारचं भविष्य अधांतरीच!

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर टीव्हीकेचे प्रमुख अभिनेते विजय सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना ११६ आमदारांचा पाठिंबा असून बहुमतासाठी ११८ आमदारांची आवश्यकता आहे. आणखी दोन आमदारांच्या पाठिंब्याने त्यांचे सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न अधिक बळकट होतील. जर विजय यांना व्हीसीकेचे आमदार केवननी अरसू आणि एल.ई. ज्योतीमणी यांचा पाठिंबा मिळाला. तर सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. .व्हीसीके विजय यांना पाठिंबा देईल की नाही, याचा निर्णय आज घेतला जाईल. अभिनेता विजय यांनी राज्यपालांची तीन वेळा भेट घेऊन सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. परंतु सरकार स्थापनेबाबतचे सस्पेन्स कायम आहे. व्हीसीकेचे आमदार वन्नी अरसू यांनी २०२६ ची विधानसभा निवडणूक केवळ ७३४ मतांच्या फरकाने जिंकली. एल.ई. ज्योतीमणी यांनी ३३,०६३ मतांच्या फरकाने आपली जागा जिंकली. .Tamil Nadu Government Formation बहुमताचा आकडा जुळेना, सत्तेचा पेच सुटेना, तामिळनाडुत राष्ट्रपती राजवटीच्या हालचाली.ज्योतीमणी यांनी कट्टुमनारकोइल विधानसभा जागा जिंकली, तर अरसू यांनी टिंडीवनम विधानसभा मतदारसंघ जिंकला. विदुथलाई चिरुथैगल कत्ची (व्हीसीके) च्या नेत्या वन्नी अरसू यांनी शनिवारी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. ही पोस्ट अशा वेळी आली आहे, जेव्हा अभिनेते-राजकारणी विजय आणि तामिळनाडू वेटी कळघम (टीव्हीके) सरकारला पक्षाच्या पाठिंब्याबाबत अनिश्चितता आहे..वन्नी अरसू यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, तुम्ही आम्हाला बाजूला सारण्याचा किंवा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरी, आम्ही स्वतःच ठरवू की आम्हीच केंद्रस्थानी आहोत. यावरून असे सूचित होते की, व्हीसीके हा निर्णायक घटक ठरेल. सरकार स्थापन करण्यासाठी विजय आवश्यक पाठिंबा मिळवत असताना, या पोस्टमुळे व्हीसीकेच्या भूमिकेबद्दलच्या अटकळांना बळ मिळाले आहे..Suvendu Adhikari CM: ममता युगाचा अंत! सुवेंदू अधिकारींची मुख्यमंत्रीपदाची शपथ; हे ५ दिग्गज मंत्रीही शपथबद्ध.ही पोस्ट अशा वेळी आली आहे, जेव्हा व्हीसीकेचे अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन यांनी टीव्हीकेला पाठिंबा देण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली. सरकार स्थापन करण्यासाठी टीव्हीकेने केलेल्या पाठिंब्याच्या विनंतीवर चर्चा करण्यासाठी व्हीसीकेने शुक्रवारी आपल्या उच्चस्तरीय समितीची ऑनलाइन बैठकही घेतली.