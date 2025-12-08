देश

Ajay Murdia: चित्रपट निर्माते भट्ट यांच्यावर गुन्हा दाखल करणारे उद्योजक अजय मुरडिया नेमके कोण? मोठे दावे अन् महत्त्वाची माहिती समोर

Ajay Murdia And Vikram Bhatt Case: डॉ. अजय मुरडिया यांच्याशी संबंधित ३० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात राजस्थानमधील उदयपूर येथे चित्रपट निर्माते विक्रम भट्ट यांना अटक करण्यात आली आहे.
Ajay Murdia And Vikram Bhatt

Ajay Murdia And Vikram Bhatt

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बॉलिवूड चित्रपट निर्माते विक्रम भट्ट आणि त्यांची पत्नी श्वेतांबरी भट्ट यांना रविवारी मुंबई आणि राजस्थान पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने अटक केली. त्यांना मुंबईतील यारी रोडवरील गंगा भवन अपार्टमेंटमधून अटक करण्यात आली. जे त्यांच्या मेहुणीचे घर असल्याचे सांगितले जाते. उदयपूर पोलिस आता त्यांना ट्रान्झिट रिमांडसाठी वांद्रे न्यायालयात हजर करणार आहेत. हा खटला उदयपूरमधील एक प्रसिद्ध उद्योगपती डॉ. अजय मुरडिया यांच्याशी जोडला गेला आहे.

Loading content, please wait...
crime
bollywood
Film Industry
Films
Businessman
fraud news
Fraud case news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com