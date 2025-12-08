Ajay Murdia: चित्रपट निर्माते भट्ट यांच्यावर गुन्हा दाखल करणारे उद्योजक अजय मुरडिया नेमके कोण? मोठे दावे अन् महत्त्वाची माहिती समोर

बॉलिवूड चित्रपट निर्माते विक्रम भट्ट आणि त्यांची पत्नी श्वेतांबरी भट्ट यांना रविवारी मुंबई आणि राजस्थान पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने अटक केली. त्यांना मुंबईतील यारी रोडवरील गंगा भवन अपार्टमेंटमधून अटक करण्यात आली. जे त्यांच्या मेहुणीचे घर असल्याचे सांगितले जाते. उदयपूर पोलिस आता त्यांना ट्रान्झिट रिमांडसाठी वांद्रे न्यायालयात हजर करणार आहेत. हा खटला उदयपूरमधील एक प्रसिद्ध उद्योगपती डॉ. अजय मुरडिया यांच्याशी जोडला गेला आहे..अजय मुरडिया इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीजचे मालक आहेत. ते राजस्थानमधील आरोग्यसेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात दीर्घकाळ सक्रिय आहेत. १७ नोव्हेंबर रोजी डॉ. मुरडिया यांनी विक्रम भट्ट यांच्यासह आठ जणांविरुद्ध ३० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा खटला दाखल केला. अजय मुरडिया यांचा दावा आहे की, त्यांची एका कार्यक्रमात दिनेश कटारिया नावाच्या व्यक्तीशी भेट झाली..30 कोटींच्या फसवणुकीत निर्माता विक्रम भट्ट यांना अटक; पत्नी श्वेतांबरीही ताब्यात, नक्की काय आहे प्रकरण?.त्यांनी त्यांना सांगितले की, त्यांच्या पत्नीच्या जीवनावर आणि योगदानावर एक प्रेरणादायी बायोपिक बनवता येईल. ज्यामुळे तिच्या कामाला राष्ट्रीय मान्यता मिळेल. त्यानंतर २४ एप्रिल २०२४ रोजी त्यांना मुंबईतील वृंदावन स्टुडिओमध्ये बोलावण्यात आले. जिथे त्यांची चित्रपट निर्माते विक्रम भट्ट यांची भेट झाली. संभाषणादरम्यान असे ठरले की भट्ट कुटुंब चित्रपटाच्या निर्मितीची संपूर्ण जबाबदारी घेईल आणि मुरडिया यांना फक्त निधी पुरवावा लागेल..अजय मुरडिया यांच्या मते, विक्रम भट्ट यांनी त्यांच्या पत्नी श्वेतांबरीची कंपनी, व्हीएसबी एलएलपी, भागीदार म्हणून घेऊन बायोनिक आणि महाराणा हे दोन चित्रपट प्रस्तावित केले. सुमारे ४० कोटी रुपयांचा करार अंतिम झाला. ३१ मे २०२४ रोजी २.५ कोटी रुपयांचे प्रारंभिक पेमेंट करण्यात आले. त्यानंतर आणखी ७ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. ४७ कोटी रुपयांमध्ये चार चित्रपट बनवल्यास १००-२०० कोटी रुपयांचा नफा होईल असा दावा करण्यात आला..भट्ट दाम्पत्याच्या सांगण्यावरून मुरडियाने अनेक विक्रेत्यांना पैसे दिले. चौकशीत असे दिसून आले की, ज्या विक्रेत्यांना लाखो रुपये पाठवण्यात आले होते त्यापैकी बरेच विक्रेते काल्पनिक होते. काही जण कामगार आणि ऑटो चालक असल्याचा दावा करत होते. असा आरोप आहे की, नंतर पेमेंटचा मोठा भाग श्वेतांबरी भट्टच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आला..बरं झालं माझी दोन्ही लग्न मोडली... वयाच्या 60 वर्षी गौरीच्या प्रेमात अखंड बुडाला आमिर खान; म्हणाला....गेल्या आठवड्यात उदयपूर पोलिसांनी विक्रम आणि श्वेतांबरीसह सहा आरोपींविरुद्ध लूकआउट नोटीस जारी केली होती. विक्रम भट्ट म्हणतात की त्यांना या प्रकरणात कोणतीही अधिकृत सूचना मिळाली नाही. ते म्हणतात की, त्यांना अडकवले जात आहे. त्यांच्याकडे ईमेल, करार आणि इतर कागदपत्रांच्या स्वरूपात सर्व पुरावे आहेत. भट्ट म्हणतात की, प्रकल्पांमध्ये विलंब तक्रारदाराने तंत्रज्ञांना पैसे न दिल्यामुळे झाला. सध्या, आरोपांच्या पुढील चौकशीसाठी उदयपूर पोलिस दोघांना राजस्थानला आणण्याची तयारी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.