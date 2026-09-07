कोण आहेत IAS नेहा? ५० दिवसांत बदली, वर्षभरात ४ वेळा ट्रान्सफर होताच संतापल्या

मध्य प्रदेशातील IAS अधिकाऱ्याच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्यांचा मुद्दा सध्या प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. IAS अधिकारी नेहा मारव्या सिंह यांचे एका वर्षाच्या कालावधीत तब्बल चौथ्यांदा ट्रान्सफर झाल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे, सध्याच्या पदावर रुजू होऊन अवघे ५० दिवस झाले असतानाच त्यांचं नाव पुन्हा एकदा ट्रान्सफर लिस्टमध्ये आल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. नेहा यांनी IAS अधिकाऱ्यांच्या ग्रुपमध्ये आपली व्यथा मांडली आहे..सरकारी आदेशाचा आदर करणे हे अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असल्याचं सांगत त्यांनी काही गंभीर प्रश्नही उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या की, त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विरोधात वातावरण तयार केलं. काही कर्मचारी थेट त्यांच्या टेबलवर येऊन ट्रान्सफर करून देण्याची धमकी देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यांच्या या दाव्यानंतर चांगलीच खळबळ उडाली आहे..Who Is IAS Divya Mittal? : IIT, IIM ते AIR 68 रँक; IAS अधिकारी दिव्या मित्तल यांनी 13 वर्षांनंतर दिला राजीनामा; Facebook Post मधून सांगितलं निर्णयामागचं कारण.पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेली कथित अनुशासनहीनता, फाइल्स रोखून ठेवणे आणि गैरवर्तन याबाबत त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे योग्य माध्यमातून माहिती दिली होती. मात्र, या तक्रारीवर कारवाई होण्याऐवजी आपलीच बदली झाली. एखाद्या अधिकाऱ्याने आपल्या पद्धतीने काम केलं नाही, म्हणून त्याची ट्रान्सफर करता येतो, असा संदेश खालच्या स्तरापर्यंत जाणं योग्य आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..महाराष्ट्राला मिळणार १२ नवे IPS अधिकारी; पाच महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश, ३१ ऑगस्टपासून सांभाळणार जबाबदारी, वाचा यादी.नवीन पदाची जबाबदारी आणि कामकाज समजून घेण्यासाठी अधिकाऱ्याला वेळ लागतो. मात्र, आपली पोस्टिंग अनेकदा दोन-तीन महिन्यांतच बदलते. त्यामुळे आपण केलेल्या कामाचा परिणाम दाखवण्याची संधीच मिळत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं. आजपर्यंत आपण शांत राहून परिस्थिती नीट होईल, अशी वाट पाहत होतो. मात्र, आता परिस्थिती आणखी बिघडत असल्याचंही त्या म्हणाल्या. शेवटी त्यांनी ‘Always conspirators win and I fail’ असं म्हणत खंतही व्यक्त केली. नेहा मारव्या सिंह यांचा हा मेसेज सध्या प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.