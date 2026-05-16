IAS पद्मा जयस्वाल कोण? २३ वर्षे सेवेनंतर बडतर्फ, राष्ट्रपतींनी कारवाईला दिली मंजुरी

केंद्र सरकारने भ्रष्टाचाराच्या आरोप प्रकरणी आयएएस अधिकारी पद्मा जयस्वाल यांच्यावर कठोर कारवाई केलीय. ही कारवाई दुर्मिळ मानली जात आहे. २००३ च्या बॅचच्या एजीएमयूटी कॅडरच्या वरिष्ठ आयएएस अधिकारी असलेल्या पद्मा जयस्वाल यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलंय. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या शिफारसीनंतर भारताच्या राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग हा थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारित काम करतो. एजीएमयुटी कॅडरच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारसींच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. Padma Jaiswal dismissal after two decades in service sparks discussion.पद्मा जयस्वाल यांनी बडतर्फीच्या आदेशाची माहिती नसल्याचं सांगितलं आहे. १८ वर्षे जुन्या प्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे. २००७-०८मध्ये पद्मा जयस्वाल अरुणाचल प्रदेशातील पश्चिम कामेंग जिल्ह्यात उपायुक्त होत्या. फेब्रुवारी २००८मध्ये स्थानिकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत पदाचा दुरुपयोग आणि सरकारी पैसा हडपल्याचे गंभीर आरोप केले होते. या आरोपानंतर पद्मा यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. त्यानंतर जवळपास अडीच वर्षांनी २०१०मध्ये नियुक्ती देण्यात आली होती..अदानींविरुद्धचा खटला मिटणार, अमेरिकन सरकारशी तडजोड; १,७२,७८,२०,००० रुपये दंड भरणार.गेल्या दोन दशकांपासून पद्मा जयस्वाल या कार्यरत आहेत. त्यांनी अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा आणि पाँडिचेरीत अनेक पदं सांभाळली. सेंट झेवियर्स स्कूलमधून शिकलेल्या पद्मा यांनी पंजाब युनिव्हर्सिटीच्या युनिव्हर्सिटी बिझनेस स्कूलमद्ये शिक्षण घेतलं. एमबीए पूर्ण केलं असून त्या सीएससुद्धा आहेत..युजीसी रिसर्च फेले म्हणून पद्मा यांनी काम केलंय. त्यांनी शिक्षण घेताना बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन, मॅनेजमेंट, इंटरनॅशनल अफेअर्स, फायनान्शिअल मॅनेजमेंट आणि लीगल पर्सनल मॅनेजमेंट यावर फोकस ठेवला होता.