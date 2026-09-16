देश

IPS बुशरा बानो कोण? इन्शाल्लाह म्हटल्यानं वाद, तक्रारीनंतर तडकाफडकी बदली

Who Is IPS Bushra Bano? आयपीएस महिला अधिकाऱ्याने युट्यूब व्हिडीओत अस्सलामु अलैकुम आणि इन्शाल्लाह असे शब्द वापरल्यानं कारवाई करण्यात आलीय. कट्टरपंथियांनी या व्हिडीओवर आक्षेप घेत कारवाईची मागणी केली होती.
Who Is IPS Bushra Bano?

Who Is IPS Bushra Bano?

Esakal

सूरज यादव
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पश्चिम बंगालमध्ये एका मुस्लिम आयपीएस महिला अधिकाऱ्याने युट्यूब व्हिडीओत अस्सलामु अलैकुम आणि इन्शाल्लाह असे शब्द वापरल्यानं कारवाई करण्यात आलीय. आयपीएस अधिकारी डॉक्टर बुशरा बानो यांची बदली केली आहे. कट्टरपंथियांनी या व्हिडीओवर आक्षेप घेत कारवाईची मागणी केली होती. यानंतर मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी आयपीएस अधिकाऱ्याची बदली केली.

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