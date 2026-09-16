IPS बुशरा बानो कोण? इन्शाल्लाह म्हटल्यानं वाद, तक्रारीनंतर तडकाफडकी बदली

पश्चिम बंगालमध्ये एका मुस्लिम आयपीएस महिला अधिकाऱ्याने युट्यूब व्हिडीओत अस्सलामु अलैकुम आणि इन्शाल्लाह असे शब्द वापरल्यानं कारवाई करण्यात आलीय. आयपीएस अधिकारी डॉक्टर बुशरा बानो यांची बदली केली आहे. कट्टरपंथियांनी या व्हिडीओवर आक्षेप घेत कारवाईची मागणी केली होती. यानंतर मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी आयपीएस अधिकाऱ्याची बदली केली..कट्टरपंथी संघटनांनी केलेल्या तक्रारीनंतर राज्य सरकारने आयपीएस बुशरा बानो यांच्यासह तीन पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी करण्यात आले. आता या प्रकरणानंतर तृणमूल काँग्रेसनं भाजपवर घणाघाती टीका केली आहे..IPS भानु प्रताप कोण? UPSCच्या तयारीवेळी प्रेमविवाह, आता पत्नीने केले गंभीर आरोप; लेकीची बॅग घेऊन घरासमोर बसली.खडगपूरच्या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक असलेल्या डॉक्टर बुशरा बानो यांनी युट्यूबवर व्हिडीओ पोस्ट केला होता. त्यात युपीएससी तयारीचा अनुभव सांगितला होता. व्हिडीओत सौदी अरबमधून परतल्यानंतर अलीगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटीत रेसिडेन्शियल कोचिंग अकॅडमी आणि तिथल्या लायब्ररीची खूप मदत झाली असंही सांगितलं..हिंदू लीगल फंड नावाच्या संघटनेनं आयपीएस बुशरा बानो यांच्या व्हिडीओवर आक्षेप घेतलाय. राज्याच्या गृहसचिवांकडे याप्रकरणी तक्रार केली होती. सोशल मीडियावर व्हिडीओच्या सुरुवातीला अधिकाऱ्याने अस्सलामु अलैकुम म्हटलं पण एकदाही जय हिंद किंवा वंदे मातरम म्हटलं नाही. ऑन ड्युटी अधिकाऱ्याने सार्वजनिकरित्या शब्द वापरताना निष्पक्ष राहिलं पाहिजे अशी मागणी संघटनेनं केलीय..तक्रारीनंतर बुशरा बानो यांची बदली करण्यात आलीय. पश्चिम मेदिनीपूर जिल्ह्यातील खडगपूर इथल्या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक पदावरून उचलबांगडी करत त्यांना स्टेट आर्म्ड पोलीसच्या चौथ्या बटालियनच्या डेप्युटी कमांडंट बनवण्यात आलंय.. बुशरा बानो यांच्या जागी पार्थ घोष यांची नियुक्ती करण्यात आलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.