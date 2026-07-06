Ram Mandir Trust: कोण आहेत कृष्ण मोहन? राम मंदिर ट्रस्टची जबाबदारी सांभाळणार; 'या' 10 मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा

Former IFS officer Krishna Mohan: अयोध्येतील राम मंदिराला भक्तांनी दिलेल्या दानाच्या पैशांच्या घोटाळ्याचं प्रकरण सध्या गाजत आहे. त्यातच आता मंदिर ट्रस्टच्या बैठकीत अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून माजी आयएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन राम यांची ट्रस्टचे अंतरिम सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..कोण आहेत कृष्ण मोहन राम?कृष्ण मोहन राम (वय ७३ वर्षे) हे भारतीय वन सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी आहेत.ते मूळचे उत्तर प्रदेशातील हरदोई येथील असून दलित समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. सध्या ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पूर्व उत्तर प्रदेश क्षेत्राचे 'संघचालक' म्हणून कार्यरत आहेत. २०२५ मध्ये त्यांची श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आता स्थायी सरचिटणीसांची निवड होईपर्यंत ट्रस्टच्या प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे..Junnar Rains : जुन्नर तालुक्यात मुसळधार पावसाने धरणसाठा वाढला; अलदरेतील बंधारा फुटल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान.राम मंदिर ट्रस्टच्या बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे...ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी यांनी माहिती दिली की, तूर्तास ट्रस्टचे सर्व मुख्य कामकाज कृष्ण मोहन राम हे अंतरिम सरचिटणीस म्हणून सांभाळतील. राम मंदिर ट्रस्टच्या या ३ तास चाललेल्या बैठकीत चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांचे राजीनामे मंजूर करण्यात आले आहेत.ट्रस्टची पुढील महत्त्वपूर्ण बैठक २२ जुलै रोजी होणार आहे, ज्यामध्ये काही नवीन निर्णय घेतले जाऊ शकतात. ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मान्य केले की, सध्या मंदिराच्या आजूबाजूचे वातावरण काहीसे चिंताजनक आहे. स्थायी सरचिटणीस आणि इतर पदांसाठी योग्य उमेदवारांची निवड करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात निवृत्त न्यायमूर्ती प्रदीप कोहली, निवृत्त लेफ्टनंट जनरल विष्णूकांत चतुर्वेदी आणि शिर्डी संस्थानचे १० वर्षे यशस्वी व्यवस्थापन केलेले सुरेश हावरे यांचा समावेश आहे. ही समिती उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन नावांची शिफारस करेल..Sheikh Mohammad Maharaj Palkhi: संत शेख महंमद महाराज पालखी रथासाठी सलग तिसऱ्या वर्षी ‘जू’ अर्पण; महाराष्ट्रातील तिसऱ्या संत पालखीला लाभलेला दुर्मिळ मान.२८०० वस्तूंचे रेकॉर्ड सुरक्षितदान केलेल्या वस्तू गहाळ झाल्याच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना गोविंद देव गिरी यांनी सांगितले की, सर्व मौल्यवान आणि चांगल्या वस्तूंची नोंद असलेला अधिकृत रजिस्टर पूर्णपणे सुरक्षित आहे. मात्र चोरी ही चोरीच असते. सध्या एसआयटी या प्रकरणाचा तपास करत आहे. जे दोषी आहेत किंवा जे अजूनही लपलेले आहेत, त्यांना पकडून कडक शिक्षा झाली पाहिजे, यावर ट्रस्ट ठाम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.